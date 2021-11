L’ami de la princesse Diana rompt les liens avec l’émission Netflix à propos de la représentation de Late Royal

Alors que presque tout le monde aimait les photos d’Elizabeth Debicki portant une reconstitution de la célèbre « robe de vengeance » de la princesse Diana sur le tournage de The Crown, l’un des amis proches de Diana a quitté la série à cause de son interprétation de la défunte princesse. Le créateur Peter Morgan a fait appel à l’écrivain Jemima Khan pour l’aider à écrire les épisodes qui couvrent les dernières années de Diana avant sa mort en 1997. Khan a décidé que la série de Morgan n’avait pas traité l’histoire de Diana aussi « avec respect ou compassion que je l’avais espéré », a-t-elle déclaré, rapporte The Temps du dimanche.

Bien que Khan n’ait pas parlé de son amitié avec Diana, elle a accepté d’aider Morgan à écrire la saison 5 en 2019. « Il était vraiment important pour moi que les dernières années de la vie de mon amie soient décrites avec précision et compassion, comme cela ne s’est pas toujours produit dans le passé », a-t-elle déclaré. Les deux, qui ont été brièvement impliqués dans une relation amoureuse avant de rompre plus tôt cette année, ont commencé à travailler sur le scénario en septembre 2020 et se sont arrêtés en février.

Leurs scripts se sont concentrés sur les romances de Diana après sa séparation du prince Charles, y compris le chirurgien cardiaque Hasnat Khan et l’héritier de Harrods Dodi Fayed. Les épisodes étaient également centrés sur l’interview de Diana à la BBC Panorama et ses voyages au Pakistan. Khan a quitté le projet parce qu’elle n’était pas d’accord avec la direction que prenaient les épisodes. Elle a ensuite demandé que ses contributions soient supprimées et a refusé un crédit d’écriture, rapporte le Times.

Avant de travailler avec Morgan, Khan a fait l’éloge de The Crown, en particulier de la saison 4, qui a amené Emma Corrin à jouer la princesse Diana pendant les années où Margaret Thatcher était Premier ministre britannique. Cependant, un porte-parole de la production de The Crown a contesté l’affirmation de Khan selon laquelle elle avait été embauchée en tant qu’écrivain.

« Jemima Khan est une amie, une fan et une fervente partisane de The Crown depuis la première saison », a déclaré un porte-parole au Times. « Elle a fait partie d’un vaste réseau de sources bien informées et variées qui ont fourni de nombreuses informations de base à nos scénaristes et à notre équipe de recherche – fournissant un contexte pour le drame qu’est The Crown. Elle n’a jamais été engagée en tant qu’écrivain sur la série . »

La saison 5 devrait reprendre après la fin de la saison 4 et se poursuivre jusqu’à la mort de Diana. Dominic West jouera aux côtés de Debicki, succédant au prince Charles de Josh O’Connor. Imelda Staunton incarnera la reine Elizabeth II tandis que Jonathan Pryce incarnera le prince Philip. Olivia Williams incarnera Camilla Parker Bowles dans la saison 5. Netflix devrait sortir les nouveaux épisodes en novembre 2022. Une sixième saison est également en préparation.