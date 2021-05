L’ami de Meghan Markle lance une attaque contre la famille royale: “ Mangez un sac de d ** ks! ” | Royal | Nouvelles

Damian Holbrook, un critique télévisé de premier plan aux États-Unis, s’est brutalement moqué de la famille royale sur Twitter. Le vil message disait: “Les membres de la famille royale peuvent manger un sac de d ** ks.” M. Holbrook a fait ce commentaire après que l’ancien co-star de Meghan’s Suits, Patrick J Adams, ait lancé une longue défense de la duchesse après avoir été accusée d’intimider d’anciens assistants au palais de Kensington.

Dans le Tweet, qui a récemment été découvert par le Mail dimanche, M. Holbrook a partagé le fil de l’acteur et a écrit: “Encore une fois … oui! La famille royale peut manger un sac de d ** ks.”

Le spécialiste de la télévision américaine a fait ce commentaire hostile le 5 mars, quelques heures à peine après que M. Adams ait publié son fil de huit longs pour défendre la duchesse de Sussex.

L’acteur, qui a joué Mike Ross dans la série télévisée à succès, a appelé la famille royale pour ne pas avoir veillé sur Meghan en cas de besoin et a affirmé que la société avait “survécu à sa pertinence”.

M. Adams, qui a assisté au mariage de Meghan et Harry en 2018, a semblé se moquer de la famille royale dans le fil.

Il a déclaré: “Elle est tombée amoureuse, a déménagé dans un nouveau pays, est devenue un nom familier dans le monde entier et a commencé le difficile travail d’essayer de trouver sa place dans une dynamique familiale qui peut au mieux être décrite comme compliquée et au pire, apparemment archaïque et toxique. “

La critique de l’acteur à l’égard de la société a continué, il a ajouté: “Il est OBSCÈNE que la famille royale, qui est le dernier membre en train de grandir à l’intérieur d’elle, promeut et amplifie les accusations de` `harcèlement ” contre une femme qui a elle-même été forcée de fuir le Royaume-Uni. afin de protéger sa famille et sa propre santé mentale.

“IMO [in my opinion], ce nouveau chapitre et son timing ne sont qu’un autre exemple frappant de l’impudeur d’une institution qui a survécu à sa pertinence, est largement à découvert sur la crédibilité et apparemment en faillite de décence. “

Le reste des tweets défendent fermement Meghan, comme M. Adams l’a décrite comme “un membre enthousiaste, gentil, coopératif, généreux, joyeux et solidaire de notre famille télévisuelle”.

JUST IN: Camilla ne devrait PAS devenir reine lorsque le prince Charles prend le trône

Meghan a publié une déclaration profondément personnelle sur les allégations, dans laquelle elle a nié les accusations.

Son porte-parole a déclaré: «La duchesse est attristée par cette dernière attaque contre son personnage, en particulier en tant que personne qui a elle-même été victime d’intimidation et qui est profondément engagée à soutenir ceux qui ont subi des souffrances et des traumatismes.

“Elle est déterminée à poursuivre son travail de promotion de la compassion dans le monde et continuera de s’efforcer de montrer l’exemple pour faire ce qui est bien et faire ce qui est bien.”

Son porte-parole a également décrit l’allégation comme “une campagne de dénigrement calculée basée sur une désinformation trompeuse et nuisible”.

Le palais de Buckingham a déclaré qu’il enquêterait sur les allégations selon lesquelles la duchesse de Sussex aurait harcelé le personnel royal.

Ils ont déclaré dans un communiqué: “Nous sommes clairement très préoccupés par les allégations du Times suite aux déclarations faites par d’anciens membres du personnel du duc et de la duchesse de Sussex.

“En conséquence, notre équipe RH examinera les circonstances décrites dans l’article.

«Les membres du personnel impliqués à l’époque, y compris ceux qui ont quitté le foyer, seront invités à participer pour voir si des leçons peuvent être tirées.

«La Maison royale a mis en place une politique de dignité au travail depuis un certain nombre d’années et ne tolérera pas et ne tolérera pas l’intimidation ou le harcèlement sur le lieu de travail.»

Les accusations d’intimidation sont survenues quelques jours à peine avant la diffusion de l’interview de Meghan et Harry avec Oprah.