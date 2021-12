L’ami de toujours de Kamala Harris partage son lien dans le livre « Friends From the Beginning »

Personne ne vous connaît comme un meilleur ami d’enfance. Vice président Kamala Harris‘ meilleure amie Stacey Johnson-Batiste a écrit un hommage sincère à son amie qui retrace les origines et l’évolution de deux femmes et une amitié toujours aussi forte après cinq décennies.

Maintenant, les politiciens ne sont pas étrangers à l’examen minutieux, et les femmes noires aux yeux du public obtiennent sans doute bien plus que leur juste part. Les élections de 2020 ont prouvé que Harris ne fait pas exception. Elle n’a pas eu la vie facile dans la presse et avec certains membres des communautés noires qui ont remis en question ses racines, ses valeurs et son engagement aux côtés de son palmarès.

Le livre de Johnson-Batiste, Friends from the Beginning: The Berkeley Village That Raised Kamala and Me, fournit ce que presque personne d’autre ne peut : le point de vue intérieur de quelqu’un qui la connaissait depuis le début.

Vice-président Kamala Harris et Stacey Johnson-Batiste (Crédit : Twelve Books, Stacey Johnson-Batiste)



L’histoire commence à Berkeley, en Californie. Stacey Johnson a rencontré Kamala Harris à l’âge de 5 ans et la femme qui allait briser les barrières pour devenir la première femme américaine, la première noire et la première vice-présidente asiatique n’avait que quatre ans, sur le point d’avoir cinq ans. Les filles se sont rencontrées par l’intermédiaire de leurs mères, puis ont fréquenté ensemble une école maternelle progressive et multiraciale, la Berkwood Hedge School, où toutes les deux ont prospéré. Un sens de la communauté, de l’attention et de l’amour était cultivé en eux à l’époque de Berkeley. Il imprègne ce livre, qui est en grande partie un témoignage sincère de l’importance et du pouvoir de soutien de l’amitié.

Au-delà de cela, ce qui peut surprendre les sceptiques, c’est qu’avec ce vice-président, ce que vous voyez est ce que vous obtenez. C’est le thème le plus important du livre : Kamala Harris est ce qu’elle a toujours été. Stade de débat fougueux Kamala est le Kamala qui s’est présenté à la maternelle. En fait, cette continuité de caractère et d’esprit est ce qui a inspiré le livre, qui est organisé autour des douze valeurs fondamentales qui ont façonné Kamala et Stacey en tant que filles et restent avec elles à ce jour.

Les principes directeurs tels que la passion et le but restent des mots d’ordre constants dans la communication et l’action du vice-président, au courage et à la détermination sous-jacents de leurs mères ambitieuses et aimantes et les propulsent de l’avant quoi qu’il arrive.

Vice-président Kamala Harris et Stacey Johnson-Batiste comme enfants (Crédit : Twelve Books, Grand Central Publishing)

Lorsqu’elle a assisté à l’inauguration, Johnson-Batiste a constaté que malgré la grandeur du cadre, l’atmosphère qui entourait la vice-présidente, celle qu’elle a aidé à créer et à cultiver avec soin, lui a semblé la même qu’elle l’avait été lors des étapes précédentes de sa vie. carrière d’un ami. Elle a été là pour tout le monde.

Cela a amené Johnson-Batiste à contempler les points communs entre ces moments et l’enfance, et comment la fille qu’elle connaissait est devenue la femme sur la scène mondiale. Et pour l’auteur, cela parlait des valeurs et des priorités que Harris porte avec elle.

C’est devenu le fondement du livre et son principe directeur : « Plus je réfléchissais aux caractéristiques que j’admire le plus chez mon amie, que je venais de voir entrer dans l’histoire, plus je réalisais que c’étaient les mêmes qui m’avaient attiré vers elle tout au long de notre enfance et avait soutenu notre amitié. Depuis le début. »

theGrio a récemment eu le privilège de lire un premier exemplaire du livre et de s’entretenir avec Johnson-Batiste en tête-à-tête. Voici ce que nous avons appris.

theGrio : L’inspiration principale du livre est venue le soir de l’inauguration ?

Stacey Johnson-Batiste: Si vous imaginez, j’étais debout avec cette énorme statue de Lincoln à ma droite, le bassin de réflexion à ma gauche, Kamala était juste en face de moi, John legend était à ma droite. Le bassin de réflexion était bordé de 400 lanternes, chacune représentant à l’époque 1 000 de nos compatriotes américains décédés du COVID. C’était très, très émouvant, bouleversant, et je pouvais presque imaginer, comme dans les cieux planant au-dessus, sa mère Shyamala [Gopalan], mon père, Robert, notre oncle Sherman, et notre Tante Marie, un peu méprisant tout ça.

La cérémonie inaugurale, c’était tellement familier – le sentiment, l’ambiance, la couleur [and] la diversité…. Il y avait un sentiment même avec une foule beaucoup plus petite, un très bon sentiment de joie comme cela a été le cas pour chacune de ses cérémonies d’assermentation.

J’ai pensé que je vais commencer à aligner ces caractéristiques, ces qualités que j’ai vues en elle tout au long de notre enfance et de notre adolescence et de nos 20 et 30 ans, et certainement tout au long de sa carrière., mapper cela à ces personnes qui étaient influentes et importantes pour nos deux vies… C’est ainsi que j’ai formulé les chapitres et les pensées derrière le livre.

theGrio : Parlons de la façon dont vous vous êtes rencontrés. Vos mères étaient d’abord amies ?

Johnson-Batiste: Absolument. Maintenant, ma mère ne se souvient plus exactement de la façon dont elle a rencontré Shyamala. Elle suppose qu’elle lui a été présentée par l’oncle Sherman et la tante Mary… alors qu’ils cherchaient tous les deux un jardin d’enfants pour envoyer leurs filles… Il semblait que nous devenions amis instantanément. Nos mères sont devenues très proches, nous étions donc ensemble tous les jours à l’école, mais aussi parfois après l’école et le week-end.

Nos mères entasseraient Kamala, Maya, et moi-même, soit dans la Mustang 66 de ma mère, et nous sommes partis, soit au parc, soit à Fairyland ou au Grand Lake Theatre. etc. Et nous avons toujours été amis depuis.

theGrio : Vous avez écrit que c’est à Berkwood que vous avez réalisé pour la première fois que « Kamala n’a pas le temps pour les brutes ». Que s’est-il passé?

Johnson-Batiste: Haie de Berkwood. Eh bien, je veux dire qu’elle était toujours autoritaire, mais elle aimait aussi jouer avec tout le monde. Donc, ce jour-là, dans notre école, qui était riche en arts et artisanat, nous avions fait une petite œuvre d’art. Nous avons dû le mouler, le mettre au four quelques minutes puis le laisser reposer à l’extérieur. Et ce garçon, qui restera sans nom [She still remembers his name.] … avait pris le mien et l’avait jeté par terre. Et me connaissant, j’ai probablement été choqué et mes yeux se sont remplis de larmes, mais Kamala s’est mis devant moi et lui a dit quelque chose, et il est devenu assez fou pour ramasser une pierre ou un morceau d’argile et la frapper dans le diriger.

Sa maman a dû venir du travail, l’emmener à l’hôpital, elle avait besoin de points de suture ! C’était juste un témoignage du genre de personne qu’elle était et qu’elle a toujours été. Elle défendra l’outsider et protégera ses amis et sa famille.

theGrio : Je pense beaucoup au fait qu’il y a souvent un décalage entre l’image médiatique de quelqu’un et sa réalité. Quelle est votre réaction lorsque l’identité de Kamala, sa noirceur est contestée ? Et que diriez-vous aux personnes qui ne sont pas sûres qu’elle soit l’une d’entre elles ?

Johnson-Batiste: OK, eh bien, elle a grandi Black. Et sa mère a tenu à s’assurer que ses filles avaient une très bonne base d’histoire et de culture afro-américaines. Ainsi que leur culture des Indes orientales. Donc, il n’y a jamais eu de confusion, vous savez, que je pourrais dire de ce point de vue.

Mais en termes d’image personnelle par rapport à vous savez, sur scène ou devant la caméra, je vois vraiment la même personne. Je pense que les gens veulent qu’elle soit plus compliquée que ça. Mais… elle a le sens de l’humour. Elle est très intelligente et se soucie des gens. Elle fait avancer les choses. Et elle le garde réel. Elle a les pieds sur terre. Donc non, c’est vraiment la même personne.

La vice-présidente américaine Kamala Harris prononce une allocution à la bibliothèque Louis Stokes sur le campus de son alma mater Howard University le 8 juillet 2021 à Washington, DC. Organisé par le Comité national démocrate, l’événement s’est concentré sur les droits de vote. (Photo de Chip Somodevilla/.)

theGrio : Avez-vous été surpris lorsqu’elle a rencontré Doug [Emhoff] et décidé de franchir le pas ?

Johnson-Batiste: Oh, j’étais fou de joie. Je veux dire, ça me donne encore des frissons, j’étais tellement heureux. Quand elle m’a parlé de lui pour la première fois, nous dînions à San Francisco. Et je pouvais dire qu’il y avait quelque chose de différent, quelque chose de très, très spécial.

Et quand je l’ai rencontré, j’ai pu le voir : il l’adore tout simplement. C’était clair. On aurait dit qu’il avait un cœur vraiment, vraiment bon. Ils étaient tous les deux avocats, donc ils avaient cela en commun. Cole et Ella, son fils et sa fille, sont tout simplement merveilleux. Vous savez, très, très doux, gentil, attentionné.

Alors j’étais tellement content pour elle. Et au mariage, je ne l’avais jamais vue aussi heureuse. Cela m’a donné de l’espoir parce que j’ai été célibataire… C’était encourageant de pouvoir trouver le véritable amour à n’importe quel âge et à n’importe quel stade.

theGrio : Quel a été le meilleur moment dont vous avez été témoin dans la vie publique de Kamala ?

Johnson-Batiste: Eh bien, tout d’abord, c’était extrêmement important, vous savez, d’être la première femme noire et vice-présidente des États-Unis. C’est extrêmement important. Mais je reviens aussi à la nuit des élections lorsqu’elle se présentait pour le procureur du district de San Francisco. Je savais que c’était très, très spécial pour elle, très, important. Ce jour-là, j’avais des rendez-vous à San Francisco et j’ai roulé pratiquement sans arrêt, parce que je voulais y être.

Je pense que c’est à ce moment-là que j’ai réalisé quel était le potentiel, et j’étais tellement fier d’elle. Et depuis lors, je l’ai vue faire ce qu’elle a dit qu’elle allait faire et s’occuper des affaires. Et elle a la même considération et le même souci des gens, de l’environnement et de la justice qu’elle a toujours eu.

theGrio : Était-ce à ce moment-là que vous avez su que Kamala était un leader ?

Johnson-Batiste: Je veux dire, elle a toujours été une leader, même quand nous étions adolescents. Je l’admirais. Elle avait son propre style de mode. Elle était déterminée à aller voir Howard. Elle était sa propre personne dès le début. Et les gens ont toujours été attirés par elle. Mais je pense que c’est aussi à ce moment-là, au cours de cette campagne du procureur du district de San Francisco, que j’ai réalisé à quel point elle était une leader forte.

Friends from the Beginning: The Berkeley Village That Raised Kamala and Me est maintenant disponible à l’achat.

