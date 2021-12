L’amie de Christy Giles, Hilda Marcela Cabrales-Arzola, est décédée à 26 ans

Parler avec l’Indépendant, la mère de Giles Dusty Leslie Giles a partagé plus d’informations sur les derniers SMS que sa fille a envoyés à Cabrales-Arzola vers 5 h 48 le 13 novembre, disant qu’ils prévoyaient de ramener un Uber chez eux.

« Ma fille a envoyé un texto à Hilda ‘sortons d’ici’ avec un gros emoji aux yeux écarquillés – comme si j’avais peur, nous devons partir. Hilda a accepté et a dit ‘je reçois un Uber' », a déclaré Giles. « Nous savons qu’Hilda a commandé un Uber, nous savons qu’environ 5 à 10 minutes plus tard, un Uber est arrivé. »

Elle a ajouté: « L’Uber a attendu. L’Uber est parti. »

Une campagne GoFundMe, qui répertorie Cilliers comme bénéficiaire, a été créée pour financer les frais funéraires, ainsi que pour embaucher des enquêteurs privés. Il a reçu plus de 130 000 $ de dons à ce jour.

Dans sa description, la campagne affirme que « Christy et son amie Hilda auraient été droguées » et que « douze heures plus tard, trois hommes en noir, masqués de bandanas; les plaques d’immatriculation enlevées, ont déposé Christy sur le trottoir d’un hôpital. »

« Christy était déjà sans vie et a été déclarée morte sur les lieux », a-t-il déclaré. « Deux heures plus tard, le même véhicule avec deux hommes masqués a déposé son amie Hilda dans un autre hôpital. Hilda est actuellement dans un état critique et se bat pour sa vie. »

Le 15 novembre, Cilliers a déclaré qu’il était « brisé » par la mort de sa femme dans un hommage sur Instagram.

« Je n’arrive pas à croire que tu sois parti. On nous enlève. A moi. Comment ce monde peut-il être si cruel. Comment les gens peuvent-ils être si méchants », a-t-il écrit. « Tu étais la lumière de mon ciel. Les étoiles directrices de mon voyage. L’étincelle dans mes yeux. La langue dans mon oreille. Les moments que nous avons partagés seront gravés à jamais dans mon esprit. Mais ce n’est pas assez. Je veux plus de souvenirs avec toi Je ferais n’importe quoi pour créer plus de souvenirs avec toi.