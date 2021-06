L’amie de Lady Di pense que Meghan Markle ressemble beaucoup à la regrettée Diana

Elle a déclaré que Diana avait des décennies d’avance sur son temps et qu’elle avait changé le monde avec espoir, autonomie, gentillesse et authenticité – des qualités qu’elle voit également chez Meghan Markle. «Diana avait des décennies d’avance sur son temps, changeant le monde avec espoir, autonomisation, gentillesse et authenticité», a déclaré Pearce.

Il a également déclaré que la duchesse de Sussex voulait être “Pionnière de l’émancipation des femmes” tout comme sa défunte belle-mère. Selon Stewart, une autre des choses qu’ils ont en commun est que ils se sont mis tous les deux à dire leur vérité, Meghan l’a fait dans son interview avec Oprah Winfrey et la princesse Diana avec Martin Bashir Panorama.