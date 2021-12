L’amie de Meghan déclenche une dispute après que la « figure paternelle » de Harry ait publié une photo « chaude » « Quel bébé ? » | Royale | Des nouvelles

Le magnat de la musique David Foster, 72 ans, qui serait une « figure paternelle » du duc de Sussex, s’est rendu sur Instagram pour partager une photo de la chanteuse et actrice Katharine McPhee, 37 ans, posant en bikini noir. Mme McPhee, qui est une amie de Meghan Markle, montre sa silhouette tonique en un clin d’œil après avoir accueilli leur fils en février.

M. Foster a légendé la photo: « Quel bébé! »

Cependant, la publication a suscité une réaction mitigée de la part des autres utilisateurs d’Instagram.

Et le rédacteur en chef du journal du Daily Mail, Richard Eden, a affirmé que Meghan « pourrait être surprise » par la publication.

M. Eden a écrit: « La duchesse de Sussex prêche la positivité corporelle et aurait dit à des amis qu’elle voulait donner l’exemple en ne perdant pas le poids de son bébé après avoir donné naissance à Archie. Elle pourrait donc être surprise par les singeries de son amie Katharine McPhee. «

Un utilisateur d’Instagram, itsjustme_dm, a commenté : « Cringeworthy post… »

Un autre, happypegger, a écrit: « Oui, faisons en sorte que les autres femmes se sentent comme de la merde parce que le corps de leur bébé ne ressemble pas à ça. »

Un troisième utilisateur d’Instagram, linda_immer, a fustigé : « Alors ton sourd ! »

Une autre, Katelynmryan627, a ajouté: « Oui, perpétuons le récit malsain selon lequel les femmes doivent revenir ou être plus petites que leur taille d’avant la grossesse après l’accouchement. »

« Elle a fière allure et son mari la complimente. Est-ce qu’elle n’a le droit d’être célébrée que si elle a l’air différente après bébé ?!

« Désolé si leur réalité ne correspond pas à celle des autres, mais ce n’est pas leur problème. Laissez simplement les gens être heureux, d’autant plus que cela n’a rien à voir avec vous. »

Mme McPhee a également riposté aux critiques, leur disant de « avoir une vie ».

Elle a ajouté: « Peut-être que vous devriez avoir une attitude plus du genre, disons … ‘Oh, c’est bien, il pense que sa femme est sexy’. »

Mme McPhee a fréquenté le même lycée et a joué ensemble dans des comédies musicales lorsqu’elles étaient plus jeunes.

S’exprimant l’année dernière, Mme McPhee a déclaré que son mari avait une relation « père et fils » avec Harry.

Elle a confié à Access Hollywood : « Mon mari a une très, très belle relation avec Harry. Ils sont comme, ils sont tellement mignons. Ils sont comme père et fils. »