L’amie de Meghan Markle révèle un secret sur la photo de la carte de Noël d’Archie  » A quel point ai-je de la chance ?  » | Royale | Des nouvelles

L’actrice Janina Gavankar a pris une adorable photo du duc et de la duchesse de Sussex avec bébé Archie qui a été utilisée pour leur photo officielle de carte de Noël il y a deux ans. Et dans une nouvelle interview, l’amie de Meghan a parlé de la douce photo et a révélé qu’elle l’avait prise avec un iPhone.

Mme Gavankar a déclaré à Good Morning America : « Vous savez, c’est drôle.

« Tout d’abord, quelle chance suis-je d’être juste là à ce moment-là et de prendre ça ?

« C’est juste une photo d’iPhone.

« Mais le fait est que ces gars s’aiment tellement.

« Quand vous êtes entouré de gens qui ont autant d’amour dans leur foyer, des moments comme celui-ci se produisent tout le temps.

« C’est en fait facile. »

Le cliché en noir et blanc montre le petit Archie rampant vers la caméra alors que les fiers parents Meghan et Harry regardent avec ravissement.

Deux ans plus tard, les Sussex sont désormais parents de deux enfants.

L’image a été prise par le photographe Alexi Lubomirski à la maison des Sussex à Santa Barbara en Californie

Le couple a souhaité aux supporters de « joyeuses fêtes » sur la carte, qui a été envoyée par e-mail via leur association caritative Archewell.

Un message à côté de la photo disait : « Cette année 2021, nous avons accueilli notre fille, Lilibet, dans le monde.

« Archie a fait de nous une ‘Maman’ et un ‘Papa’, et Lili a fait de nous une famille. »

Harry et Meghan ont déclaré avoir fait des dons « en votre nom à plusieurs organisations qui honorent et protègent les familles, de celles qui sont déplacées d’Afghanistan, aux familles américaines ayant besoin d’un congé parental payé ».

Les organisations comprennent Team Rubicon, Welcome.US, Human First Coalition, Humanity Crew, Paid Leave For All, PL+US et Marshall Plan for Moms.

Le couple a souhaité aux fans « de joyeuses fêtes de fin d’année et une nouvelle année prospère, de notre famille à la vôtre », bien qu’ils ne fassent pas référence à Noël dans la carte.