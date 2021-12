L’amie du mannequin Christy Giles, Hilda Marcela Cabrales, est décédée à 26 ans après un prétendu incident de drogue

La mort de Christy Giles a soulevé des questions concernant les événements de sa soirée début novembre. Giles et son amie Hilda Marcela Cabrales-Arzola faisaient la fête à Los Angeles vers le 13 novembre avant d’être mystérieusement larguées dans deux hôpitaux séparés à quelques heures d’intervalle.

Giles a été déclaré mort sur les lieux, tandis que Cabrales-Arzola a été placée dans un état critique et détenue pendant des jours avant d’être déclarée en état de mort cérébrale le 26 novembre, quelques jours avant son 27e anniversaire. Sa date de décès officielle est confirmée pour le 24 novembre, et sa famille se réconcilie avec l’incident mystérieux et le décès de leur être cher.

Ami du défunt mannequin Christy Giles mort cérébralement après avoir été jeté à l’extérieur de l’hôpital de LA https://t.co/rVlsdmnJON pic.twitter.com/WObJLTJqKZ – New York Post (@nypost) 29 novembre 2021

Un GoFundMe mis en place par la famille de la victime détaille son décès et les questions persistantes de la nuit suscitées par les allégations du mari de Giles, Jan Cilliers. . Elle était une combattante et une donatrice jusqu’à son dernier souffle – selon les souhaits de sa famille, des parties d’elle seront données comme cadeaux précieux de la vie à ceux qui en ont besoin. Tous ceux qui la connaissaient sauraient que c’est ce qu’elle voudrait, pour aider les autres avec tout ce qu’elle peut. Le combat courageux et puissant de Marcela pour la vie nous a donné de l’espoir et de la force et continuera de le faire alors que nous portons sa lumière. Alors que son histoire et celle de Christy se répandaient à travers le monde, nous nous sommes rappelé l’importance de l’amour, » lit la dernière mise à jour de GoFundMe. La page souligne également que l’argent ira à ses factures médicales, aux frais funéraires pour retourner au Mexique et aux dépenses de sa famille pendant son traitement.

Cilliers a détaillé sa théorie la nuit de la mort de sa femme avec KTLA et sur un GoFundMe séparé pour Giles. La page décrit « des histoires étrangement similaires », et Cilliers prétend savoir qui ils étaient sortis la nuit de l’incident.

« Nous avons tous reçu un certain nombre de messages d’autres femmes qui ont des histoires étrangement similaires, sauf que la seule différence entre elles et Christy et Hilda, c’est qu’elles ont survécu », lit-on sur GoFundMe. Le mari a également ajouté que de l’héroïne avait été trouvée dans le système de Giles mais qu’elle n’avait jamais pris la drogue. Il a également été clairement indiqué qu’il connaissait les hommes, mais qu’il n’était pas sûr que justice soit rendue. Il a également affirmé avoir vu une vidéo montrant un groupe d’hommes masqués déposant Giles et Cabrales-Arzola à leur dernière demeure respective.

Le père de Cabrales-Arzola, Luis Cabrales Rivera, s’est exprimé avant que sa mort définitive ne soit confirmée. « Ma fille a été diagnostiquée en état de mort cérébrale hier [Nov. 26] », a-t-il déclaré au Sun. « Nous nous attendions déjà à ce que ce soit une mauvaise nouvelle et nous essayons de la prendre avec beaucoup de force … J’ai demandé à Dieu de me rendre Hilda en bonne santé à 100%, mais si elle était va être laissée affaiblie, il vaut mieux qu’elle parte et aille à ses côtés. »