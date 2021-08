L’Amiga 500 classique revient sous la forme de l’A500 Mini, un mini PC plein de grands jeux | Jeux

Le Commodore Amiga 500 arrive 34 ans après son lancement sous la forme d’une nouvelle console afin que les jeunes et les nostalgiques puissent profiter de certains des jeux qui ont marqué toute une génération.

Le marché des jeux vidéo rétro et des consoles est en plein essor. Non seulement Nintendo exploite ses NES Mini, SNES Mini, Game & Watch depuis des années… mais on voit aussi des entreprises disparues depuis des décennies revenir offrir une seconde chance à leurs anciennes gloires.

On l’a déjà vu avec Sega et sa MegaDrive, et maintenant on en profite à nouveau avec la surprise de l’été : un Commodore Amiga 500 relancé pour être apprécié dans une nouvelle génération.

Nommé The A500 Mini, ce mini PC souhaite que les joueurs profitent à nouveau des jours glorieux des débuts du PC en tant que machine de jeu, même si cela fait quelques années depuis sa sortie en 1987.

Dans cette nouvelle première, l’A500 Mini arrive avec 25 jeux originaux préchargés sur la machine, avec des titres tels que Another World, Simon The Sorcerer, The Chaos Engine et Worms. Bien entendu, vous pouvez télécharger des jeux par vous-même et y jouer sur votre PC grâce à son port USB prenant en charge WHDLoad.

Lors de sa première, le mini PC arrivera de chez vous avec le souris classique à 2 boutons dans un style original et avec une toute nouvelle manette de jeu de précision à 8 boutonsAlors ne soyez pas surpris si cette télécommande moderne qui apparaît dans la vidéo ne vous ressemble pas.

En plus de cela, il viendra avec Câble d’alimentation USB-A vers USB-C (Alimentation non incluse) et un câble HDMI (tous deux avec des clés de 1,8 m de long).

Parmi les autres fonctionnalités qui se démarquent, citons la fonction de sauvegarde des jeux, le rafraîchissement de l’écran à 50 Hz ou 60 Hz, le filtre CRT et les multiples options de mise à l’échelle.

L’A500 Mini sort début 2022 avec un prix de 129,99 euros en Espagne. Être nostalgique a un prix.