L’Amiga 500 obtient une petite version appelée THEA500 Mini

La souris et la manette de jeu, en particulier, sont excellentes. Capture d’écran : Retro Games Ltd/YouTube

Baptisée THEA500 Mini, il s’agit de la dernière machine de jeu à obtenir une version mini. Retro Games Ltd. publie ce qu’il dit être un hommage sous licence au début de l’année prochaine. Inspiré de l’Amiga 500, il contient 25 jeux Amiga, dont Worms, The Chaos Engine, Another World et Simon The Sorcerer.

Amiga Corporation n’existe plus, mais certaines de ses marques déposées sont détenues par Amiga, Inc. Selon Popular Science, les droits sur l’ordinateur et ses logiciels croupissent dans un enfer juridique.

Jusqu’à présent, seuls 12 des 25 jeux ont été annoncés pour le mini Amiga : Alien Breed 3D, Another World, ATR : All Terrain Racing, Battle Chess, Cadaver, Kick Off 2, Pinball Dreams, Simon The Sorcerer, Speedball 2 : Brutal Deluxe, The Chaos Engine, Worms: The Director’s Cut et Zool: Ninja Of The ”Nth” Dimension.

Il est également possible de charger vos propres jeux via USB, et la mini-console prend entièrement en charge WHDLoad.

« Développé par Retro Games Ltd. et distribué par Koch Media, le THEA500 Mini présente l’émulation parfaite, non seulement de l’A500 (OCS) d’origine et du jeu de puces amélioré (ECS) des futures révisions, mais aussi de l’architecture graphique avancée (AGA ) de l’A1200 », lit-on dans l’annonce officielle.

« Le THEA500 Mini est livré avec la souris à 2 boutons de style original et une nouvelle manette de jeu de précision à 8 boutons, vous permettant de choisir votre méthode de contrôle. Pour compléter le clavier à l’écran, vous pouvez brancher un clavier PC externe standard pour des fonctionnalités supplémentaires.

Lorsque l’Amiga 500 est sorti en 1987, il comportait un processeur 16/32 bits, 512 Ko de RAM et, pour l’époque, pouvait produire un son et une vidéo de pointe. L’Amiga a des légions de fans, et c’est cool de voir l’ordinateur légendaire obtenir une version mini.

Le THEA500 Mini est au prix de 139,99 $ et sortira au début de 2022.