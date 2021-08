L’Amiga 500 revient avec le THEA500 Mini ⋆ . de Retro Games

]]>]]>

L’amour de prendre des consoles rétro et d’en faire des versions miniatures, de les regrouper avec de nombreux jeux préférés des fans et de les fouetter pour le plaisir des joueurs plus âgés se poursuit alors que Retro Games annonce THEA500 Mini. Cet hommage au Commodore Amiga 500 est une mini version que j’attends vraiment avec impatience, d’autant plus qu’elle contient de nombreux jeux Amiga classiques.

L’Amiga 500 (A500) de 1987 comportait un processeur 16/32 bits, 512 Ko de RAM et une gamme de puces personnalisées qui mettaient souvent fin aux débats sur la supériorité de l’A500 sur l’Atari ST. Ne vous méprenez pas, l’Atari ST était génial, juste que la plupart des jeux étaient meilleurs sur Amiga.

THEA500 Mini dispose d’une émulation parfaite de l’original ainsi que d’un jeu de puces amélioré (ECS) des futures révisions et de l’architecture graphique avancée (AGA) de l’A1200.

En ce qui concerne les jeux, il y aura 25 jeux Amiga classiques, y compris les plus grands de tous les temps Race extraterrestre 3D, Un autre monde, ATR : course tout-terrain, Bataille d’échecs, Cadavre, Coup d’envoi 2, Rêves de flipper, Simon le sorcier, Speedball 2: Brutal Deluxe, Le moteur du chaos, Worms : la coupe du réalisateur, Zool : Ninja de la « Nième » dimension et plus, plus il y aura la possibilité de charger des jeux via une clé USB. Mieux encore, il y a une fonction de sauvegarde du jeu.

Ceux d’entre vous qui se souviennent d’avoir joué à l’A500 se souviendront d’avoir acheté le fidèle vieux joystick (bien qu’aucun des plus stupides comme celui en forme de Bart Simpson), mais au lieu d’un joystick, Retro Games a mis au point une manette de précision à 8 boutons (avec un fil de 6 pieds) qui ressemble à un design très similaire à celui utilisé par le contrôleur Amiga CD32. Il y aura également l’inclusion d’un remake de la jolie souris à 2 boutons maladroite et inconfortable (également avec un fil de 6 pieds). Il y a un clavier à l’écran mais la possibilité d’utiliser un clavier PC standard est disponible. J’espère juste qu’ils incluent suffisamment de ports USB pour utiliser le contrôleur, une clé USB avec des jeux, une souris et un clavier.

« Dans cette mini-version initiale de THEA500, nous avons créé ce que nous pensons que les fans de jeux vont adorer, et que nous verrons comme l’évolution des mini-consoles de jeux », a déclaré Paul Andrews, directeur général de Retro Games.

« Retro Games a développé un produit vraiment unique », a déclaré Debbie Bestwick MBE, PDG de Team 17, « et je suis très heureuse que nos jeux classiques soient représentés dans toute leur splendeur d’origine ».

Le THEA500 Mini arrivera au début de 2022 avec un prix suggéré de 119,99 £ / 129,99 € / 139,99 $ US / 199,99 $ AUS.

