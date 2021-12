L’Amiga A500 Mini sera lancé en mars 2022 avec 25 jeux

Photo : Retro Games Ltd

Hier, Retro Games Ltd. a annoncé que sa version mini sous licence complète de l’ordinateur populaire de la fin des années 80, l’Amiga A500, sortirait le 25 mars 2022 et a également révélé la liste complète des 25 jeux inclus avec l’appareil d’inspiration rétro. .

Annoncé pour la première fois en août 2021, l’Amiga A500 Mini est une recréation réduite du PC A500 de 1987, comprenant même un clavier intégré comme le classique A500. Il coûtera 140 $ à sa sortie le 25 mars.

Ce nouvel Amiga Mini sous licence officielle est similaire à d’autres consoles rétro recréées populaires, comme les mini NES et SNES ou ces consoles Atari Flashback obstruant les allées de dégagement dans divers Walmarts. Comme ces anciennes mini-consoles, l’A500 Mini est livrée avec 25 jeux, mais les joueurs pourront également l’utiliser pour jouer à d’autres jeux compatibles via une clé USB.

Alors que nous connaissions certains des 25 jeux inclus dans l’A500 Mini, la liste complète a maintenant été révélée et comprend certains classiques bien-aimés comme Zool, Worms et Alien Breed 3D. Voici la liste complète :

Alien Breed 3DAlien Breed: Special Edition ’92Another WorldArcade PoolATR: All Terrain RacingBattle ChessCadaverJeux de CalifornieThe Chaos EngineDragons BreathF-16 Combat PilotKick Off 2The Lost PatrolParadroid 90Pinball DreamsProject-X: Special Edition 93QwakThe SentinelSimon the Sorcererun Speedball 2: Brutal RaceITSt À Marrakech et à BackWorms : The Director’s CutZool : Ninja de la « Nième » dimension