L’amiibo le plus utile pour Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda : Breath of the Wild est un jeu énorme et difficile aussi. Les heures d’ouverture du jeu sont approximatives, mais peuvent être beaucoup plus faciles si vous avez des amiibo à proximité. À peu près tous les amiibo peuvent être scannés dans le jeu une fois par jour pour générer des ressources, des rubis et même des équipements exclusifs. Cependant, tous les amiibo ne sont pas les mêmes. Il y a beaucoup d’amiibo The Legend of Zelda disponibles. Néanmoins, nous vous recommandons de vous procurer Link, l’un des meilleurs amiibo Breath of the Wild, de la gamme d’amiibo Super Smash Bros.. Si ce n’est pour les superbes armes et tenues, alors pour la chance de chevaucher à nouveau Epona.

Meilleur dans l’ensemble : Link (Super Smash Bros.)

Source : Zackery Cuevas / iMore

Cet amiibo de Link le représente tel qu’il est apparu dans Twilight Princess. En scannant cet amiibo pour la première fois, vous débloquerez le fidèle destrier de Link, Epona. Elle apparaît comme un cheval sauvage, vous devrez donc l’apprivoiser comme n’importe quel autre cheval. N’oubliez pas de vous inscrire dans une écurie si vous souhaitez la garder et de l’utiliser quand vous le souhaitez.

Epona n’est pas le meilleur cheval du jeu, mais elle est meilleure que la plupart des chevaux que vous trouverez dans la nature vers le début du jeu. Et qui ne veut pas monter sur Epona ? Depuis qu’elle a fait sa première apparition dans Ocarina of Time, elle est la monture de confiance de Link. Monter un autre cheval n’est tout simplement pas agréable.

Cette version de Link a également une chance aléatoire de laisser tomber la casquette du crépuscule, le pantalon du crépuscule et la tunique du crépuscule. Mettez cette tenue et vous ressemblerez à Link de Twilight Princess, qui était la version la plus populaire de Link jusqu’à l’arrivée de Breath of the Wild. Les autres drops incluent l’épée large du chevalier, l’épée large du soldat, l’épée du voyageur, des boucliers assortis et des flèches de tous types.

Avantages:

Vous êtes assuré qu’Epona lâche une large gamme d’épées, de boucliers et de flèches. Lâchera également la tenue Twilight pour Link

Les inconvénients:

Il existe des versions plus belles de Link disponibles en tant qu’amiibo

Meilleur dans l’ensemble

Lien (Super Smash Bros.)

Le voyage du héros

L’amiibo Twilight Princess offre beaucoup de butin pour aider les joueurs dans leur voyage, et un, en particulier, qui vaut le prix d’entrée à lui seul. La numérisation de cet amiibo engendrera le destrier de Link, Epona.

Wolf Link et Midna

Source : Zackery Cuevas / iMore

En parlant de Twilight Princess, portez votre attention sur la version amiibo de la forme alternative de Link de ce jeu. L’amiibo Wolf Link présente la version loup de Link debout sur une pierre, avec le lutin espiègle Midna assis sur son dos. Sorti à l’origine avec The Legend of Zelda: Twilight Princess HD sur WiiU, vous pouvez désormais trouver Wolf Link par lui-même. Il est peut-être difficile à trouver, mais il vaut la peine d’être chassé.

Appuyez sur l’amiibo pour faire apparaître Wolf Link dans le jeu. Jetez la continuité par la fenêtre ! Wolf Link se battra à vos côtés jusqu’à ce qu’il soit vaincu. Après cela, il s’éloignera jusqu’à ce qu’il soit à nouveau invoqué. Wolf Link est un allié formidable, mais il n’apparaît qu’avec trois cœurs, ce qui signifie qu’il ne durera pas longtemps s’il prend un coup d’un ennemi puissant. C’est là que réside le plus gros problème avec Wolf Link : le mettre à niveau.

La bonne nouvelle : il est possible de mettre à jour Wolf Link. Les mauvaises nouvelles? La seule façon de mettre à niveau Wolf Link est de jouer à Twilight Princess HD sur Wii U. Vous devez jouer tout le jeu pour mettre à niveau Wolf Link. Si vous avez une Wii U, une copie de Twilight Princess HD et du temps libre, la mise à niveau de Wolf Link peut être extrêmement utile. Peut-être pas assez pour dépenser des centaines de dollars, cependant.

Avantages:

Votre propre compagnon loup Wolf Link peut vous aider à chasser des objets ainsi que des ennemis La construction amiibo est géniale

Les inconvénients:

La mise à niveau de cet amiibo nécessite un jeu plus ancien sur un système plus ancien Aucune arme ou objet supplémentaire

Meilleur compagnon

Wolf Link et Midna

Sur la lune

L’amiibo Wolf Link amène le loup dans Breath of the Wild. Malheureusement, vous ne pouvez plus l’améliorer sans sauter à travers quelques cerceaux.

Gardien

Source : Rebecca Spear / iMore

Les Gardiens sont d’anciennes machines créées par le Sheikah, créées à l’origine pour aider l’armée hyruléenne dans la bataille contre Calamity Ganon. Malheureusement pour le Royaume d’Hyrule, ils perdirent le contrôle des Gardiens, ce qui leur coûta la guerre. Maintenant, ils dorment à travers les champs d’Hyrule, attendant quelque chose à tuer. Les gardiens sont parmi les ennemis les plus coriaces de Breath of the Wild, et ils ont un Amiibo tout aussi menaçant à égaler.

En appuyant sur ce monstre d’amiibo, vous obtiendrez un coffre qui laissera tomber au hasard des armes et des boucliers de gardien. Mieux encore, il est possible que la qualité de la goutte soit supérieure à la normale. L’équipement Guardian est l’un des meilleurs du jeu. Ils ont des capacités offensives et défensives élevées et ont une bonne durabilité. Mieux encore, il est possible que le gardien laisse tomber des objets rares comme des noyaux anciens et des flèches anciennes.

Le Guardian est facilement l’un des meilleurs amiibo. Il est incroyablement détaillé et a fière allure sur n’importe quelle étagère. L’inconvénient est que le suivi de cet amiibo peut être difficile. Si vous pouvez le trouver à un bon prix, je vous recommande fortement de le ramasser – sinon de l’utiliser, alors de l’afficher. Ça a l’air si bon !

Avantages:

La figurine elle-même est très détaillée Laisse des matériaux et des armes très rares

Les inconvénients:

Prend beaucoup de place sur l’étagère

Idéal pour les objets rares

Gardien (Souffle de la nature)

La technologie tue

L’amiibo Guardian est une figurine incroyablement détaillée et regorge de matériaux rares. En trouver un peut s’avérer difficile.

Ganondorf

Source : Zackery Cuevas / iMore

Le grand méchant lui-même, cet amiibo représente Ganondorf tel qu’il est apparu dans Twilight Princess. Ganondorf est l’incarnation du mal et a été le principal antagoniste de nombreux jeux Zelda. Son amiibo est grand et maussade, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est qu’il s’agit d’un amiibo très généreux.

En tapant sur Ganondorf, vous laisserez tomber des flèches, des rubis et des boyaux de Bokoblin, ainsi que de puissantes armes à deux mains. Vous pouvez obtenir l’un des quatre claymores différents, ainsi que des matériaux rares, comme des fragments d’étoile. Il est également possible que Ganondorf laisse tomber une pierre précieuse, comme un diamant, un saphir ou un rubis. Idéal pour bricoler ou gagner de l’argent rapidement.

L’analyse de Ganondorf débloque également une arme exclusive : l’épée des six sages. Le seul problème est que vous devez d’abord battre Breath of the Wild. The Legend of Zelda : Breath of the Wild est un jeu énorme, mais il est génial. Donc, le battre ne devrait pas poser de problème. Si vous lisez ceci, il y a de fortes chances que vous l’ayez déjà fait !

Avantages:

Lâche une arme exclusive Une grande chance de lâcher beaucoup de rubis et de gemmes à vendre Toutes les armes lâchées infligent de bons dégâts

Les inconvénients:

Ne laisse tomber que des armes à deux mains Vous devez terminer le jeu pour débloquer l’objet exclusif

Le meilleur moyen de devenir riche rapidement

Ganondorf (Super Smash Bros.)

Être mauvais paie

Ganondorf est peut-être la manifestation du mal, mais son amiibo est très généreux. Le toucher débloquera des richesses au-delà de vos rêves les plus fous (et quelques épées puissantes).

Zelda (Super Smash Bros.)

Source : Zackery Cuevas / iMore

Si utiliser des épées et des boucliers n’est pas votre truc et que vous préférez la distance d’un arc, l’amiibo Super Smash Bros Zelda est fait pour vous. Cet amiibo représente Zelda telle qu’elle est apparue dans Twilight Princess. Regal et fort, le Zelda qui est apparu dans Twilight Princess était beaucoup plus mature que les versions précédentes de Zelda. Beaucoup moins une demoiselle en détresse, c’est sûr.

En appuyant sur cet amiibo, vous obtiendrez aléatoirement l’un des quatre arcs suivants : un arc royal, un arc de chevalier, un arc de soldat et un arc de voyageur. Il est également possible que Zelda laisse tomber une gemme rare, comme un diamant, un saphir et un rubis. Elle laissera même tomber un fragment d’étoile de temps en temps. En outre, vous obtiendrez beaucoup d’herbes et de carottes. Mélangez les bons ingrédients et vous préparerez quelque chose de bon.

Enfin, Zelda laisse tomber le Twilight Bow exclusif. C’est une très bonne arme et c’est excellent en début de partie. Comme pour le drop de Ganondorf, vous devrez d’abord terminer le jeu avant de pouvoir obtenir le Twilight Bow dans un drop. Dans l’ensemble, Zelda est un amiibo utile pour les joueurs qui préfèrent garder leurs distances avec une arme à longue portée.

Avantages:

Fournit aux joueurs de solides options à longue portée Le drop exclusif est l’un des meilleurs arcs du jeu Les autres matériaux fournis sont d’excellents articles de cuisine

Les inconvénients:

Vous devez terminer le jeu pour déverrouiller le Twilight Bow

Meilleure option à longue portée

Zelda (Super Smash Bros.)

Elle peut se débrouiller

Zelda est le complément parfait pour les joueurs qui préfèrent utiliser des flèches plutôt que des épées. Son objet exclusif, l’arc du crépuscule, est l’un des meilleurs arcs du jeu.

Jeune lien

Source : iMore

Young Link apparaît à la fois dans Ocarina of Time et Majora’s Mask, deux aventures classiques de Zelda largement considérées comme faisant partie des meilleurs jeux créés. Pour célébrer le 30e anniversaire de Legend of Zelda, Nintendo a sorti différentes versions de Link de certaines de ses aventures les plus populaires. Young Link est confiant avec son épée et son masque Goron, mais le faire entrer dans le jeu vous offre quelque chose d’encore plus cool.

L’utilisation de l’amiibo Young Link dans Breath of the Wild fera apparaître un morceau de la tenue Fierce Deity. Dans Majora’s Mask, le masque de divinité féroce a transformé Link en une force toute-puissante. Dans Breath of the Wild, ce n’est qu’un costume. Un déguisement sympa, mais un déguisement quand même. Tout n’est pas esthétique, cependant; l’épée de la divinité féroce apparaîtra également.

Majora’s Mask était autrefois l’un des jeux Zelda les plus négligés, mais a connu un regain de popularité. Ses thèmes plus sombres, ses prémisses de voyage dans le temps uniques et son monde indéniablement unique résonnent toujours auprès des joueurs d’aujourd’hui. L’enfant va bien.

Avantages:

Fournit l’une des plus belles tenues du jeu. Offre également l’une des armes les plus cool du jeu.

Les inconvénients:

Ne fournit pas grand-chose d’autre

Mieux habillée

Lien de masque de Majora Amiibo

La jeunesse

Young Link est avant tout une question d’esthétique. La tenue Fierce Deity que cet amiibo offre est sûre d’impressionner.

C’est dangereux d’y aller seul ; prends cet amiibo !

Les Amiibo ne font pas nécessairement partie de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, mais ils rendent le jeu beaucoup plus facile, surtout dans les premières parties du jeu. Tous les amiibo fonctionnent avec le jeu, vous pouvez donc toujours profiter d’un butin aléatoire même si vous n’avez pas d’amiibo Zelda. Vous avez déjà payé pour une figurine sympa ; pourquoi ne pas le mettre au travail en le scannant dans votre jeu ? Bien sûr, avec ou sans amiibo, Breath of the Wild reste l’un des meilleurs jeux sur Nintendo Switch.

Nous vous recommandons totalement de vous procurer l’amiibo Link de la gamme Super Smash Bros. Il propose de nombreux avantages, dont Epona, la balade de Link depuis 20 ans. Bien qu’il ne soit pas le meilleur cheval, Epona est fiable et vous amènera rapidement là où vous en avez besoin. Si vous êtes intéressé par des épées à deux mains plus grandes, Ganondorf est également un excellent ajout à votre collection d’amiibo. De nombreuses pierres précieuses et une épée exclusive complètent l’abondance de richesses de Ganondorf.

