L’amiral Hari Kumar prend la relève en tant que chef de la marine indienne ; Commandement de théâtre intégré, tâches de modernisation tâches immédiates

L’amiral Hari Kumar devient le 25e chef d’état-major de la marine. Mardi 30 novembre 2021, il a succédé à l’amiral Karambir Singh. L’amiral en chef sortant Karambir Singh a pris sa retraite après une carrière de plus de 41 ans de service et il a été chef d’état-major de la marine pendant 30 mois.

Le nouveau chef arrive à un moment où la marine indienne est en train de réviser son plan de perspective de capacité maritime sur 15 ans. Ce plan devrait être prêt d’ici le premier trimestre de 2022 et sera aligné sur le plan décennal de développement intégré des capacités qui est actuellement formulé par le Département des affaires militaires (DMA).

En savoir plus sur le nouveau chef

Plus tôt ce mois-ci, il a été annoncé comme le prochain chef d’état-major de la marine. Il occupait le poste d’officier général commandant en chef (FOC-in-C) du Western Naval Command.

Spécialiste des artilleurs, il est le quatrième chef de la marine à commander l’INS Ranvir, un destroyer lance-missiles de classe Rajput.

Défenseur du Commandement intégré du théâtre, il a joué un rôle très important dans l’élaboration du concept en tant que chef d’état-major de la Défense intégrée.

Il est le premier chef de la marine originaire du Kerala et il a commandé le porte-avions INS Viraat et d’autres navires de surface. Né en 1962, le nouveau chef est diplômé de l’Académie de la Défense nationale et a été nommé dans la marine indienne le 1er janvier 1983,

Modernisation et défis

Premier défi : Le nouveau chef devra s’attaquer aux problèmes liés au projet 75 (I) qui s’est heurté à un problème car certains vendeurs qui avaient reçu le RfP se sont retirés de la course. Il s’agissait du premier projet dans le cadre du modèle de partenariat stratégique (SP) pour la marine indienne. Les nouveaux sous-marins conventionnels devraient être équipés du système de propulsion indépendant de l’air (AIP). Et les vendeurs étaient tenus d’offrir un AIP fonctionnel.

Qu’est-ce que cela signifie pour la marine indienne ?

Cela signifie que pendant le mandat de l’ancien chef, près de trois ans ont été nécessaires avant qu’un appel d’offres ne soit émis. Et citant des problèmes liés à la RfP, la plupart des concurrents OEM se sont retirés.

Comme cela a été signalé précédemment, il y avait cinq fournisseurs potentiels dans la course, dont le groupe naval français, Rosoboronexport de Russie, l’espagnol Navantia, Thyssenkrupp Allemagne et Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co (DSMC) Corée du Sud.

Dans le cadre du modèle SP, deux constructeurs indiens ont été identifiés pour construire 6 sous-marins dans le cadre du projet 75 (i) – MDL et L&T basés à Mumbai. Ces deux-là devraient discuter avec les fournisseurs présélectionnés et soumettre la meilleure offre au ministère de la Défense et au quartier général de la Marine. Cependant, certains équipementiers se sont retirés de la course. Cela signifie qu’un nouveau RfP doit être émis.

Deuxième défi : Il intervient à un moment où la marine chinoise étend déjà sa présence dans la région de l’océan Indien (IOR). Et pour faire face aux menaces émergentes, un déploiement plus important sera nécessaire.

Troisième défi : Porte-avions indigène II. La marine indienne a un besoin urgent d’un autre porte-avions. Et le processus de construction doit être pris au plus tôt car l’ensemble du processus de construction, de test et de mise en service prendra au moins une décennie et plus.

Quatrième défi : Toujours en attente de l’approbation du CCS pour les SSN. Le SSN est un sous-marin d’attaque à propulsion nucléaire et il est armé d’armes non nucléaires.

Cinquième défi : Une décision doit être prise pour un avion de chasse embarqué. L’Inde est le deuxième plus grand opérateur de 110 MiG-29 qui sont pilotés par l’Indian Air Force et la marine indienne.

Les MiG-29K pilotés par la marine indienne doivent subir des modifications et l’Inde et la Russie sont engagées dans des discussions.

Sixième défi : Bien que la marine indienne va bientôt recevoir des hélicoptères MH-60R qui joueront un rôle anti-sous-marin critique, il y a un besoin urgent de 111 hélicoptères utilitaires navals qui vont remplacer les anciens Chetaks qui sont exploités. Ces hélicoptères doivent être acquis dans le cadre du modèle de partenariat stratégique.

Questions budgétaires

En raison de contraintes budgétaires, la Marine a dû réduire ses plans d’avoir 200 navires et on s’attend maintenant à ce qu’elle en ait 170. La construction de 39 navires et sous-marins est en cours dans les chantiers navals indiens et deux frégates sont en construction en Russie.

Par rapport à la Chine qui met en service près de 20 navires de guerre chaque année, cependant, l’Inde n’a pas réussi à remplacer le navire de guerre à la retraite et à suivre le rythme de la Chine.

Alors que l’Inde n’a toujours pas décidé si l’IAC-III est nécessaire ou non, sur la base des informations disponibles, la Chine est en train de lancer son troisième porte-avions qui sera doté d’une technologie de catapulte.

Selon un rapport du département américain de la Défense, la marine chinoise dispose d’une force de combat d’environ 355 navires et sous-marins, dont plus de 145 grands navires de surface. D’ici 2030, il devrait exploiter environ six porte-avions.

Interopérabilité & QUAD & et plus d’exercices maritimes

Il devrait également se concentrer sur la poursuite de l’approche de la Marine en matière d’interopérabilité avec d’autres marines dans le monde. Et davantage d’exercices navals multilatéraux et bilatéraux pour renforcer davantage la sécurité maritime dans l’IOR et se concentrer sur le domaine sous-marin.

Bénédiction de la mère

A la fin de toutes les cérémonies, le nouveau chef serra sa mère dans ses bras.

