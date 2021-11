L’amitié de Meghan Markle et Ellen DeGeneres mise à nu après l’interview – « Prends ce chien ! » | Royale | Nouvelles

Meghan Markle, 40 ans, et Ellen DeGeneres, 63 ans, se sont assises pour leur interview qui sera diffusée sur la chaîne américaine CBS à 20h00. Mais on dit que le couple est voisin et ami depuis un certain temps.

En fait, l’histoire de la façon dont l’ancienne star de Suits et animatrice de télévision a forgé leur relation implique un amour partagé pour les chiens de Californie.

Le Mirror rapporte que la duchesse de Sussex et Ellen DeGeneres se sont rencontrées pour la première fois alors qu’elles visitaient le même refuge pour chiens de Los Angeles en 2012.

Meghan, qui en 2012 était apparue sous le nom de Rachel Zane dans Suits, est revenue de sa visite au refuge pour chiens avec son propre ami à quatre pattes.

Bogart, un croisement Labrador-berger allemand, est rentré chez lui avec la duchesse.

Cependant, alors que la duchesse a depuis ajouté un Beagle appelé Guy à la famille, elle aurait affirmé qu’Ellen avait joué un rôle important dans le retour de Bogart à la maison.

Selon certaines informations, lorsque Mme DeGeneres et son épouse Portia de Rossi, 48 ans, ont vu Mme Markle câliner le chien, elle a demandé si le chien appartenait à la duchesse.

Lorsque Mme Markle a déclaré que le chien n’était pas le sien, Ellen a répondu: « Vous devez prendre ce chien. »

Même lorsque DeGeneres, qui anime son propre talk-show depuis 2003, a quitté le refuge pour chiens, elle aurait prétendument tapé sur la fenêtre pour dire à la duchesse de ramener le chien à la maison.

Dans le livre d’Omid Scobie et Carolyn Durand sur les Sussex, « Trouver la liberté », il est affirmé : « Bien que Meghan n’ait pas grandi avec des animaux de compagnie, Bogs, comme elle l’appelait, est devenu l’objet de sa dévotion et en rotation intense sur elle. Flux Instagram.

« Mais elle attribue à Ellen DeGeneres la raison pour laquelle elle a adopté le mélange Lab. »

« Elle a dit qu’ils avaient en fait beaucoup en commun et qu’Ellen avait été d’un grand soutien, surtout depuis qu’elle a déménagé au Canada ».

Malgré son rôle dans la duchesse qui ramène Bogart à la maison, Meghan aurait quitté le croisement Labrador-berger allemand au Canada.

Une source a déclaré au Sun : « Meghan adorait ce chien mais la décision de ne pas le reprendre était basée sur la relation de Bogart avec Harry.

« Bogart n’a jamais aimé Harry quand ils ont passé du temps ensemble au Canada.

« Il n’aimait pas Harry. Meghan a exprimé très clairement le fait qu’il ne serait pas juste de le reprendre à temps plein, étant donné les sentiments de Bogart pour son mari.

« Bien sûr, son personnel au Royaume-Uni qui était au courant de sa décision a trouvé sa déclaration assez étrange, mais ils l’ont acceptée pour argent comptant parce que Meghan connaît ses chiens. »