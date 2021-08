L’amitié de Míchel et Lopetegui, en danger

22/08/2021 à 19:42 CEST

pari

Getafe contre Séville

Lundi 23 août à 20h

La Liga connaît l’un de ces jeux que les puristes aiment beaucoup. Getafe et Séville se mesurent dans un duel de styles, bien qu’avec des personnages très similaires. Míchel González a la mission complexe de succéder à un José Bordalás qui a laissé sa marque et qui a maintenant le premier test très exigeant contre le Séville de Julen Lopetegui. Les deux ont coïncidé en 2006 dans la carrière du Real Madrid Castilla avec seulement le bien du Basque atteignant un objectif qui manque à Míchel dans sa carrière: former la première équipe blanche.

Lopetegui l’a réalisé en 2018 non sans controverse après son départ de l’équipe espagnole, alors que Míchel a toujours sonné, mais sa signature pour un grand ne s’est jamais concrétisée après n’avoir pas réussi comme il l’avait prévu lors de ses déplacements en Grèce et en France. Julen, cependant, a très bien réussi à Porto dans son expérience portugaise, accédant au poste d’entraîneur plus tard, puis atteignant son poste actuel à Séville.

Le match nous est présenté avec Séville comme le premier favori pour gagner au quota [2.20], tandis que le triomphe local se négocie à [3.50]. Personne ne s’attend à une rencontre de grande vantardise ou de buts, malgré le fait qu’il s’agisse peut-être des débuts de Rafa Mir avec le maillot de Séville. Qu’il y ait moins de 2,5 buts est payé pour [1.50] étant un marché idéal pour les profils conservateurs.

Poursuivant notre recherche de bonnes cotes, nous constatons que les marchés des buteurs ont de la valeur dans un match qui devrait comporter peu de buts, comme on l’a vu lors de ce deuxième tour de Ligue dans la quasi-totalité des matches joués précédemment. Ainsi, le mieux placé est un En-Nesyri qui voudra faire passer un message après la signature de la compétition après son rôle marquant la saison précédente. Le but marocain est coté à [2.20], tandis que le prochain sur la liste est un Rafa Mir qui atterrit durement au quota [2.70].

Nous pensons que le marché du marqueur exact peut nous donner de bons rendements avec un 0-1 comme marqueur plus facile à devancer [6.50]. Dans notre équipe pour ce match, nous avons opté pour trois facteurs parfaitement possibles qui devraient nous faire casser le banc et c’est que En-Nesyri marque, la victoire de Séville et moins de 2,5 buts dans le match contre [7.63]. Il est possible que la relation entre Míchel et Lopetegui ne soit plus la même après s’être mesurée dans un match avec cette histoire.