L’amitié de Taylor Swift avec Blake Lively, Ryan Reynolds: photos

Pointé: Taylor Swiftles amitiés avec Blake Lively et Ryan Reynolds de plus en plus fort d’année en année.

Le Une fille bavarde alun a révélé publiquement qu’elle était fan de Swift en septembre 2015 après que Lively ait été accusée d’avoir jeté de l’ombre sur l’auteur-compositeur-interprète.

«… Sooo, il s’avère que ce NÉTAIT PAS un tournage vidéo pour John legendLa couverture de Bad Blood », a écrit l’actrice à côté d’une photo d’un tournage de la campagne L’Oréal à l’époque via Instagram.

Alors que les utilisateurs de médias sociaux pensaient que Lively se moquait du clip vidéo de Swift, « Bad Blood », parsemé de stars, le Sisterhood of the Travelling Pants star a rapidement clarifié les choses.

« Humm, celui qui pensait que je jetais de l’ombre ne sait clairement pas que j’ai une #obsessed Taylor Swift Please Be My Wife Voo Doo Doll. temps. «J’adore ma famille canadienne presque autant que j’aime Taylor Lively. Je veux dire Swift. Ok, FIIINE, nous pouvons couper nos noms de famille. Xo Blake Swift-Lively 4eva. »

Le même mois, Lively a plaisanté en disant qu’elle allait jouer à répétition « Shake It Off » de Swift après avoir fermé son site Web de style de vie, Préserver.

Il est prudent de dire que Lively a présenté Swift à Reynolds, que le Sauvages star s’est mariée en 2012. Le Dead Pool La star a été aperçue avec sa femme à la tristement célèbre fête du 4 juillet de Swift en 2016. Et même s’il n’avait pas l’air ravi sur les photos de la réunion, Reynolds a promis qu’il avait passé un bon moment.

«C’est un problème que j’ai eu toute ma vie», se souvenait-il en 2020 lors d’un entretien avec Divertissement hebdomadaire après que des photos de la bash soient apparues. «Si je ne suis pas au courant qu’une photo est prise, mon visage au repos naturel est celui d’un homme en train de mourir. Je n’avais aucune idée que quelqu’un prenait une photo. Par conséquent, je me reposais confortablement dans ma personnalité d’homme dont l’âme sort visiblement de cette terre.

En février 2020, Lively a clairement indiqué qu’elle et Swift étaient plus serrées que jamais lorsqu’elle devait «choisir une célébrité à cloner» lors d’un quiz Buzzfeed. Alors qu’elle reconnaissait toutes les étoiles – Swift, Leighton Meester, Gigi Hadid, Martha Stewart, Beyoncé et Anna Kendrick – étaient des options «incroyables», elle est allée avec la chanteuse de «Blank Space».

«Je dois y aller avec Taylor», dit-elle. « Allez. Le monde a besoin de plus de Taylor. J’ai besoin de plus de Taylor.

