Lammers: Hamilton aurait également pu continuer

Lewis Hamilton était clairement énervé après le Grand Prix de Monaco 2021, déclarant que la journée était remplie de leçons difficiles pour son équipe, une déclaration qui n’a pas bien plu à l’ancien pilote de Formule 1 Jan Lammers.

Dimanche à Monte-Carlo, Mercedes et Hamilton ont cédé leur avance au classement des deux championnats du monde de F1 à Red Bull et Max Verstappen, après une démonstration lamentable des champions du monde.

La septième place était la meilleure place que Hamilton ait pu rassembler après une course à oublier pour son équipe, Valtteri Bottas – sérieusement en lice pour un podium – souffrant d’un DNF grâce à une roue tenace mariée en permanence à un essieu.

Après la course, on a demandé à Hamilton s’il y avait des leçons à prendre depuis Monaco, ce à quoi il a répondu: «Des leçons pour moi? Non. Des leçons pour l’équipe… »

C’était dur de la part d’un pilote qui doit tant à ce qui est l’équipe la plus puissante dont le sport ait jamais été témoin; celui qui, il y a quelques semaines à peine, était salué comme des maîtres de la stratégie pour avoir remporté les courses précédentes depuis le pitwall. Celui qui peut le mener à un huitième titre mondial.

Certes, n’étant plus hérissé d’adrénaline, Hamilton a clarifié plus tard ses commentaires d’après-course: «Je ne pointe du doigt personne. Nous aurons des discussions constructives. »

Néanmoins, c’était raide de la part d’un pilote qui se targue de son équipe qui prend ensemble les nombreuses montées et les rares descentes, un fait qui n’a pas échappé à l’ancien pilote de F1 Jan Lammers.

S’adressant à Ziggo Sport, le Néerlandais a déclaré à propos de la réaction de Hamilton: «Je pensais que c’était un peu incohérent. Quand tout se passera bien, il remerciera tout le monde à la maison pour son travail acharné, mais je pense qu’il aurait pu s’excuser auprès de tout le monde après Monaco.

«Il pense qu’il n’a rien fait de mal en tant que pilote, c’était l’équipe. Je ne pense pas que ce soit juste, vous gagnez ensemble et vous perdez ensemble. J’aurais pensé que c’était approprié s’il venait de dire qu’il n’avait pas tiré le meilleur parti des qualifications et en avait payé le prix.

Pour étayer ses affirmations, Lammers a souligné: «Hormis les premières séances d’essais jeudi, il a été plus lent que Valtteri Bottas tout le week-end.»

En effet, les records montrent qu’en FP1 et FP2 jeudi, Hamilton a été le plus rapide des Mercs et n’a été amélioré que par le duo Ferrari en forme de Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Samedi, Hamilton était clairement mal en point tandis que Bottas était plus proche du sweetspot, trouvant un quart de seconde supplémentaire sur son coéquipier en FP3, puis en qualifications, ce qui a vraiment dépassé le Champion du Monde:

Q1: Bottas le plus rapide 1: 10,938; Hamilton septième 1: 11,622 Q2: Bottas troisième 1: 10,695; Hamilton septième 1: 11.116 Q3: Bottas troisième 1: 10.601; Hamilton septième 1: 11.095

Rarement Hamilton a été aussi bien battu par un coéquipier un samedi. En tant que triple vainqueur à Monte-Carlo, le septuple champion du monde de F1 savait que septième sur la grille (qui est devenue sixième après le DNS de Leclerc) allait toujours être un slog.

Lammers a expliqué: «Hamilton a lâché le ballon lors de la séance de qualification la plus importante de l’année. Et cela peut être un peu ridicule à dire, mais en tant que pilote de haut niveau, vous devez être là quand cela compte vraiment.

«Il n’a tout simplement pas fait assez bien en qualifications. Il était à la traîne en raison d’un manque de rythme et il ne peut que s’en vouloir. Qu’il ait ensuite essayé de le cacher un peu et, plus ou moins blâme l’équipe, je trouve ça un peu trop facile.

Cependant, Lammers a admis que Mercedes n’était pas au point avec sa stratégie à Monaco: «J’ai trouvé étrange qu’ils l’aient amené si tôt parce que lorsque vous êtes dans cette position, il suffit de rouler avec ces pneus le plus longtemps possible. . Il est curieux qu’ils ne l’aient pas fait.

«En fin de compte, ils passent les appels ensemble et Hamilton, comme il l’a fait dans le passé, aurait également pu dire à ses ingénieurs: Non, je vais continuer. Il aurait pu le faire aussi, mais il ne l’a pas fait.

«Ainsi, je trouve un peu étrange qu’il ne soit pas plus cohérent avec son équipe. C’est dommage car je pense qu’il était occupé à montrer une belle facette de lui-même cette année. Je pensais que c’était rafraîchissant de voir à quel point il était détendu et qu’il ne proposait pas toujours une réponse trop médiatique, mais vous avez soudainement ceci. Vous apprenez toujours à mieux connaître les gens dans des moments comme celui-ci.

«Pour Lewis, c’était l’histoire familière pendant la course. Si les choses tournent mal, il se met aussitôt à grogner à la radio: comment pouvons-nous soudainement nous mettre derrière cela? Comment pouvons-nous être soudainement en retard?

«S’il y avait des gens normaux entre eux, ils diraient: si vous n’aviez pas raté les qualifications, nous n’aurions pas eu ce problème. C’était juste un mauvais week-end pour Lewis.

Alors que Hamilton a peut-être déçu, Lammers a été impressionné par l’infortuné Bottas dans l’autre Mercedes: «Ce que je trouve que ce n’est pas mérité le week-end dernier, c’est que Valtteri se débrouille si bien.

«Il a même pu mettre un peu de pression sur Max, même si tout était sous contrôle. Pourtant, nous nous plaignons tous souvent de Bottas mais il était bien à Monaco.