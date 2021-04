Lammers: les erreurs de Hamilton n’ont jamais été punies

L’ancien pilote de F1 Jan Lammers a poussé le chat parmi les pigeons en affirmant que Lewis Hamilton fait sa juste part d’erreurs, la seule différence étant que sa puissante Mercedes cache ses erreurs.

Lammers l’a affirmé après un Grand Prix d’Émilie-Romagne 2021 rempli d’action, au cours duquel chaque pilote a commis des erreurs, certaines plus graves que d’autres. Hamilton a commis deux erreurs flagrantes, d’abord l’attaque interdite dans Variante Tamburello qui coûte quelques morceaux d’aile à la Mercedes.

Puis plus tard dans la course, tourner dans le gravier qui lui a finalement coûté toute chance de monter sur la plus haute marche du podium, bien que battre Max Verstappen de Red Bull ce jour-là aurait été une grande demande, même si les choses n’allaient pas mal pour le champion du monde .

Alors que le monde a signalé une erreur rare de Hamilton, Lammers a pensé le contraire et a déclaré à RacingNews365: «Hamilton fait souvent des erreurs. Ses erreurs n’ont jamais été punies parce qu’il conduisait la meilleure voiture et s’en tirait toujours avec.

“Hamilton est souvent là quand ça compte mais, certainement à Imola, vous avez vu que tout le monde était vulnérable en raison des circonstances”, a ajouté le Néerlandais.

Inutile de dire qu’il a jailli d’admiration pour l’après-midi épique de son compatriote Verstappen à Imola: «C’est un étui de verre à moitié plein ou vide. Si vous regardez de près, c’était impeccable. Il a failli faire une erreur, mais on peut aussi dire qu’il a fait un travail fantastique en sauvant sa voiture!

«S’il avait filé, cela aurait été une véritable erreur. Donc, vous voyez, dans cette situation, une erreur peut se produire, mais tout cela faisait partie du week-end.

«Verstappen a pris un bon départ, à la fois en réponse et en exécution. Il a dû forcer sa position de leader dans la première combinaison de virages, mais tout avait l’air bien. Il savait que l’avance serait si importante et lors du redémarrage, il a immédiatement fait la différence », a observé Lammers.