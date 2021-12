LaMonica Garrett révèle ce qui l’a fait pleurer en faisant le prequel de « Yellowstone »

Pour LaMonica Garrett, donner vie à un cow-boy noir dans le nouveau prequel de Yellowstone en 1883 a été une expérience émouvante. L’acteur a reçu des éloges pour son interprétation de Thomas, un cow-boy noir et vétéran de la guerre civile travaillant pour accompagner un groupe d’immigrants le long de l’Oregon Trail. Garrett a déclaré à Deadline avant la première de l’émission Paramount + que cela avait été une performance « émotionnelle » à entreprendre en raison du manque de personnages noirs dans les westerns plus anciens.

« Je deviens émotif à ce sujet », a-t-il déclaré. « Mon parcours, le parcours de mes parents… mon père, sa famille, beaucoup de frères et sœurs, ils étaient métayers dans le Mississippi. Ma mère, elle a été élevée par une femme née esclave, sa grand-mère, et c’est significatif. Le générique d’ouverture d’un spectacle n’était généralement pas là pour les acteurs noirs. «

« Donc, avoir mon nom et ton visage au début comme l’une des stars d’un western, dans ce ferrotype, noir et blanc, vieux… J’ai vu ça au théâtre il y a quelques semaines à Amarillo », a-t-il poursuivi. Lorsque le générique d’ouverture a été montré pour la première fois aux acteurs et à l’équipe, Garrett a déclaré qu’il était initialement résistant, pensant que cela pourrait entrer dans sa tête et affecter sa performance.

« Mais comme je l’ai vu, et mon visage est apparu… Je n’ai pas autant pleuré depuis les funérailles de mon ami, il y a quatre ans », a-t-il expliqué. « Cela m’a affecté. Je ne sais pas d’où cela vient. Connaissant son histoire et faisant mes recherches, et sachant simplement ce que j’ai vu et ce que je n’ai pas vu en grandissant, tout est arrivé à ce moment-là. sur cet écran. »

Filmer un western authentique n’a cependant pas été une tâche facile, car Garrett a reconnu qu’il y a une raison pour laquelle il n’y a pas beaucoup de représentations authentiques du voyage vers l’ouest de nos jours. « Tout est contre toi quand tu es dehors dans ces conditions, 98% du temps », a-t-il expliqué. « Nous ne sommes pas dans des studios. Ce ne sont pas cinq wagons qui, vous savez, ils CGI en 25. Ils voyagent avec nous. Partout où nous allons, nous épuisons toutes les ressources de la ville dans laquelle nous nous trouvons. Nous en avons environ 400 acteurs et équipe. Nous vivons dans un ranch, pas de câble, pas de service cellulaire, pas de wifi. Mais c’est beau, et je pense que c’est pourquoi, aussi dur que ce soit ici, cela se traduit dans le film, et c’est pourquoi les gens J’adore voir ce genre de pièces. »