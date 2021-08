Lamont Marcell Jacobs, médaillé d’or olympique du 100 m historique en Italie, a expliqué

Lamont Marcell Jacobs est entré dans l’histoire dimanche lorsque le sprinter de 26 ans est devenu le premier coureur de l’histoire de l’Italie à remporter la médaille d’or du 100 m aux Jeux olympiques de Tokyo.

L’Italie a une riche tradition olympique, connue pour une histoire de performances médaillées en escrime, plongeon et cyclisme – mais le succès sur piste a complètement échappé à l’Italie depuis les premiers jeux de l’Olympiade moderne en 1900. Maintenant, cela a changé.

Jacobs, un participant très vanté mais relativement inconnu sur le terrain dimanche soir a choqué l’Italie et le monde, devenant le premier médaillé de piste de l’histoire italienne. L’histoire derrière la façon dont un sprinteur de classe mondiale, né à El Paso, au Texas, est devenu médaillé d’or pour l’Italie est aussi fascinante que la victoire elle-même.

Les parents de Jacobs se sont rencontrés lorsque son père, un soldat de l’armée américaine, a rencontré sa mère italienne alors qu’il était stationné à Caserme Ederle, une base militaire située à Vicence. Au départ, ils ont déménagé à El Paso, où Jacobs est né. Il semblait qu’il serait élevé aux États-Unis, mais sa vie a ensuite pris un tournant en tant qu’enfant. Son père a été affecté à un poste en Corée du Sud, et plutôt que de déménager à nouveau dans un pays inconnu, ses parents se sont séparés et la mère de Jacobs a pris la décision de déménager avec son fils dans la petite ville de Desenzano del Garda dans le nord de l’Italie.

Jeune athlète talentueux, Jacobs a d’abord commencé à sprinter à l’âge de 10 ans, mais n’a pas vraiment favorisé ce sport. Il est passé au saut en longueur et on pensait qu’il aurait le plus de succès. En 2016, il a participé au saut en longueur aux Championnats d’Europe, établissant des records italiens et remportant le succès. Jacobs a quand même couru le 100 m, mais c’était loin d’être sa meilleure épreuve – il a régulièrement atteint les demi-finales des compétitions européennes, mais n’a pas progressé beaucoup plus loin.

Coureur de courte distance, Jacobs a prospéré dans les premiers stades des courses, remportant le Championnat d’Europe en salle en 2021 sur 60 m, et alors qu’il dominait la compétition italienne sur 100 m, peu le considéraient comme une menace pour remporter l’or à Tokyo. Pourtant, il y avait une étincelle là-bas, quelque chose qui attendait d’être déverrouillé.

Tout s’est réuni pour Jacobs en 2021. L’entraînement et le travail acharné ont porté leurs fruits, et avec eux, plus de succès au 100 m. Il a assommé le peloton lors des séries éliminatoires lors des Jeux olympiques, montrant une vitesse de clôture incroyable – qui a été affichée lors de la finale du 100 m dimanche. Pendant les deux premiers tiers de la course, il a devancé l’Américain Fred Kerley, seulement pour s’éloigner dans la dernière ligne droite pour remporter l’or.

Une partie du changement de fortune de Jacobs est venu avec une tranquillité d’esprit. S’adressant à l’Associated Press, il a expliqué que ne pas avoir de relation avec son père pesait lourdement sur lui, mais après s’être reconnecté il y a un an, cela l’a mis dans un meilleur espace de tête et il s’est senti en paix avec leur relation.

« J’ai vraiment travaillé dur avec mon esprit. Parce que quand j’arrivais dans le très grand moment, mes jambes ne fonctionnaient pas très bien », a déclaré Jacobs. “Maintenant, mes jambes vont vraiment bien quand c’est un grand moment.”

Jacobs s’identifie pleinement à l’italien. Il a été élevé dans le pays dès l’âge de six mois, est devenu citoyen à part entière en 2010 et a renoncé à sa citoyenneté américaine. Maintenant, c’est un héros et une partie de l’histoire de l’Italie.