L’amour de Belinda et Christian Nodal se transforme en œuvre d’art

Dans la peinture en noir et blanc, on voit Christian Nodal de face, avec son torse nu et les tatouages ​​qui le caractérisent tant, en fumant un cigare, mais la main qui tient le cigare est celle de Belinda, tandis que l’autre elle est tenue par la main du chanteur.

Dans un article ultérieur, l’artiste a partagé le processus qu’il a suivi pour terminer la peinture et a publié une série de photos et de vidéos avec ses abonnés. « L’art m’a appris que ce n’est qu’avec passion, effort, travail acharné, patience et persévérance que ce dont nous rêvons devient réalité ; c’est ainsi que j’ai réussi à donner vie à cette œuvre si spéciale pour moi, faite avec amour, pour donner de l’amour, spécialement créée pour @belindapop et @nodal ».

“Je partage avec vous le processus de création, qui commence par les premiers coups et gouttes de peinture appliqués sur la toile sur la peau, au travail minutieux des détails dans les regards qui nous font sentir que l’œuvre nous observe, parle à nous”, a-t-il conclu.