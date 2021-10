L’amour de Cristiano Ronaldo pour le football a stupéfié Darren Ambrose lorsqu’il a parlé à la star de Manchester United après avoir tiré pour Charlton à Old Trafford

C’est son obsession pour le football qui a permis à Cristiano Ronaldo de se hisser au sommet et de l’y maintenir pendant de nombreuses années.

Le Portugais a du talent, mais ce sont les heures de dévouement à son métier qui le voient considéré comme l’un des meilleurs à avoir jamais joué au football.

.

Ronaldo est de retour à Man United

Il est entré pour la première fois dans la conscience des fans de football du monde entier lorsqu’il a signé pour Manchester United, à seulement 18 ans, à l’été 2003.

Et après trois saisons à montrer un bon potentiel, Ronaldo est devenu un batteur mondial certifié dès le début de sa quatrième saison à Old Trafford.

Il est allé au Real Madrid en 2009, où il a remporté une multitude de trophées et de distinctions individuelles et a également passé trois ans chez les géants italiens de la Juventus.

À 36 ans, il joue toujours au plus haut niveau après avoir fait un retour à Man United cet été.

.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a déjà six buts pour Man United cette saison

Nous avons déjà eu droit à des moments magiques avec Ronaldo lors de son deuxième passage au club, plus récemment une tête imposante lors de la victoire de Man United contre l’Atalanta.

Et Darren Ambrose, qui a joué contre le grand homme, a expliqué à quel point Ronaldo est obsédé par le football en révélant une brève conversation que le couple a eue lorsque Charlton a joué contre Man United en mai 2006.

Ambrose a déclaré à talkSPORT EDGE: « J’ai marqué un but à la Valley, c’était contre Man United [in November 2005], je l’ai frappé avec mon pied gauche et c’était un super but.

“Ensuite, nous sommes allés à Old Trafford et j’ai fait le même genre de chose – frapper un tir du pied gauche et je pense que c’est Edwin van der Sar qui l’a tiré dans la lucarne et l’a poussé à côté.

.

Pendant un bref instant, Ronaldo était en admiration devant Ambrose

« Cristiano Ronaldo court vers moi et me dit ‘c’est comme à la Valley !’ J’ai juste pensé ‘wow, ce gars adore le football.' »

Le manager Ole Gunnar Solskjaer espère que Ronaldo a mémorisé ce que les adversaires de Liverpool ont fait ces derniers temps afin qu’il puisse prendre le dessus sur Virgil van Dijk dimanche.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.