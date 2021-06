L’amour de Kevin Durant pour les chaussures de clown aurait pu coûter aux Nets en séries éliminatoires

Kevin Durant a fait tout ce qu’il pouvait pour les Nets lors du septième match contre les Bucks. L’une des plus grandes performances individuelles d’une série éliminatoire de mémoire récente, Durant a terminé le match final avec 48 points, 9 rebonds et 6 passes décisives. Avec James Harden cogné et Kyrie Irving dehors, il a mis le poids sur ses épaules et a presque gagné.

Cependant, un moment du jeu s’attarde. Il est apparu que Durant avait envoyé les Nets en finale de conférence avec trois victoires à la fin du temps réglementaire avec son équipe en retard de deux. Après examen, il a été déterminé que son pied était en jeu.

Les Bucks gagneraient en prolongation et termineraient la saison des Nets plus tôt que prévu.

Après le match, KD a reproché à ses « pieds à gros culs » de ne pas être complètement derrière l’arc et d’enterrer le vainqueur du match. Un peu dur étant donné que sans l’héroïsme de Durant, les Nets auraient été détruits, mais néanmoins intéressants.

“Mon gros pied a mis le pied sur la ligne. Je viens de voir la petite capture d’écran, à quel point j’étais proche de la fin de la saison sur ce coup, mais ce n’était pas dans le plan de Dieu.” KD sur son dernier coup en règlement : pic.twitter.com/7wnBEUkB8G – SportsCenter (@SportsCenter) 20 juin 2021

Après le match, Royce Young d’ESPN a trouvé une histoire de 2018 et bon sang, c’est bizarre. Chris Herring de FiveThirtyEight a exploré le problème récurrent de Durant de faire tomber ses chaussures pendant les matchs, et c’était éclairant.

Et donc pour obtenir cette sensation de poids plume, Durant porte une taille 18 lorsqu’il est sur le terrain – une taille plus grande que ce qu’il porte lorsqu’il est dans un cadre décontracté. “Ce sont comme des pantoufles, mec, et j’essaie juste d’être aussi efficace que possible quand je crée ce que je veux là-bas. Je ne veux pas de quelque chose de trop volumineux. Donc, parfois, ils peuvent se détacher, mais la bonne chose est que je peux les remettre en place et continuer à jouer.

Peut-être que ce ne sont pas les « gros culs » de Durant qui ont fait perdre les Nets, mais ses escarpins de clown ?

L’achat de chaussures est l’une des premières fois où vous apprenez les tailles de vêtements quand vous êtes enfant. Vous allez au magasin, mettez votre pied dans cet étrange appareil de torture médiéval en métal pour vous assurer qu’il s’adaptera, puis si vous êtes comme ma mère, trouvez une paire qui offre une marge de manœuvre pour une articulation d’orteil. grandir, parce que nous étions pauvres et que les chaussures étaient trop chères.

Quand tu es un adulte ça s’en va. En général, vous achetez des chaussures qui s’adaptent à vos pieds, à moins que vous ne trouviez une telle aubaine à la clôture, vous sacrifiez le confort. Criez la paire de crampons de football Adidas à 24,99 $ que j’ai trouvée chez Ross Dress for Less qui m’a donné des ampoules pendant toute la saison de récréation parce qu’elles étaient deux tailles trop grandes.

Je pense que vous comprenez ce que je dis ici : nous achetons des chaussures qui nous vont. Ce n’est pas exactement sorcier. Cependant, KD ne prescrit pas cette croyance.

Il peut être un peu présomptueux de blâmer les chaussures géantes de Durant sur le tir, et cela suppose également qu’il ne joue pas naturellement mieux dans des chaussures plus grandes par confort. Mais c’est toujours sauvage.

Dans un sport aussi avancé sur le plan technologique, où chaque iota du jeu est mesuré et scruté, voici l’une des plus grandes stars de la ligue portant des chaussures trop grandes pour lui. Cela va à l’encontre de toutes les logiques que nous connaissons sur les vêtements de sport, et il y a aussi quelque chose de beau à ce sujet. Ici, nous avons des entreprises d’un milliard de dollars qui s’efforcent d’obtenir l’ajustement parfait pour les athlètes, avec le bon soutien et de réduire autant que possible les risques de blessures – et Kevin Durant porte de grandes chaussures qui ressemblent à des pantoufles.

Aussi compliqué que puisse être le sport, il est amusant que les choses simples soient les plus étranges.