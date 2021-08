Image : Royaumes 3D The Embracer Group, une énorme entreprise regroupant des éditeurs comme Gearbox, THQ Nordic et Deep Silver, vient d’acheter sept nouveaux studios, dont 3D Realms (Duke Nukem) et Ghost Ship Games (Deep Rock Galactic). Sont également achetés Graven’s Slipgate Ironworks, le studio VR Force Field, Easy Trigger de Huntdown, Digixart et le […] More