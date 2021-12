L’amour de Norma Palafox par Exatlon

Exatlon États-Unis / Instagram Norma Palafox ravit ses fans avec les photos qu’elle partage habituellement sur son Instagram

Norma Palafox n’est pas seulement une grande athlète mais c’est aussi une femme très familière, qui gaspille constamment l’amour avec ses proches et avec son public, et juste au moment où beaucoup se demandent qui la fait palpiter à mille à l’heure, le footballeur l’a révélé .

La championne de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis a profité de ses réseaux sociaux pour partager une photo avec l’homme qui lui vole le cœur, et elle n’a pas hésité à assurer que tout dans sa vie est devenu.

Le monsieur mentionné n’est pas seulement très beau, mais il est aussi beaucoup plus jeune que Norma Palafox, mais l’amour entre eux est si intense qu’il se voit à travers leurs pores.

L’image de son grand amour sur Instagram a été montrée par l’athlète avec un ensemble de trois images, capturées dans une belle région mexicaine de plage et de mer, lors d’une sortie où elle avait l’air très heureuse.

« Sur la 3e photo, tu trouves l’amour de ma vie😍 », a commenté la star de l’émission de téléréalité Telemundo, où elle a révélé que l’homme qui la comble de joie et avec qui son âme s’accélère, est son petit neveu.

Les commentaires des partisans de Palafox ne se sont pas fait attendre, et ils l’ont non seulement félicitée mais aussi le garçon câlin.

« Magnifique vous deux ❤️❤️ 🙌 » et « Salutations Norma, j’ai une grande admiration pour vous pour quel grand athlète vous êtes ; mais je vous admire surtout pour le grand amour que vous portez à votre famille et surtout à votre neveu bien-aimé. Bénédictions pour vous et votre belle famille », étaient quelques-unes des phrases qu’ils ont dites à Norma.

Le garçon est le fils du frère du footballeur mexicain, avec qui il entretient d’excellentes relations et à qui il a récemment dédié de belles paroles.

« C’est l’une des personnes les plus importantes de ma vie et que sans penser qu’il donnerait sa vie, il est aussi complice d’être la personne que je suis… aujourd’hui je suis né pour lui écrire un peu, et lui dire : ‘Je t’aime frère’, que j’ai de la chance d’avoir ça bourré d’amour, de grâce, d’humilité et d’un grand être humain comme frère, avec ses inconvénients bien sûr haha ​​mais ils sont minimes », a commenté l’athlète à son sujet Instagram.

« En ces jours où nous avons été très très proches et qu’ils n’ont pas été faciles, je tiens à vous remercier pour chaque mot pour continuer à vous donner envie, pour chaque imbécile pour me faire rire (j’avoue que c’est la personne la plus drôle qui soit ) 😂, parce que tous les jours tu fais quelque chose de spécial pour moi, que ce soit ma nourriture ou autre chose, aussi minime soit-il, merci beaucoup ! ❤️ », a ajouté Palafox en parlant de son frère. « Et peu importe ce que c’est ou où ou quand JE SERAIS TOUJOURS, TOUJOURS POUR VOUS, POUR VOUS SOUTENIR, POUR ABSOLUMENT TOUT, Et enfin je veux vous dire n’arrêtez jamais de rêver, j’ai confiance et sais que vous pouvez réaliser tout ce à quoi vous pensez ! ».

Norma Palafox se souvient aussi beaucoup de sa mère, décédée en septembre 2019, alors qu’elle participait à l’émission, et à qui elle a dédié quelques mots après avoir remporté l’émission de téléréalité.

« MAMAN : Je ne peux pas changer le fait que vous n’êtes plus là avec moi physiquement, mais j’ai décidé de vivre la vie comme je sais que vous l’auriez souhaité. J’ai décidé d’y faire face avec tous les outils que vous m’avez donnés, sans crainte, sans limitations sans préjugés », a déclaré le footballeur. «Je promets de continuer à vous célébrer avec mes actions et avec chaque défi que je relève à partir de maintenant. J’espère que vous êtes fier de moi aujourd’hui demain et toujours. JE T’AIME MÈRE! UNIS PAR LE COEUR JUSQU’À L’ÉTERNITÉ, HUG JUSQU’AU CIEL ️👼🏼 «

