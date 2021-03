L’amour de Queen pour l’équitation s’est transmis lorsque George, Charlotte et Louis montent en selle | Royal | Nouvelles

Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont tous ramassé à cheval tout en restant à Norfolk sous le verrouillage du coronavirus au Royaume-Uni. Sa Majesté s’intéresserait vivement au développement de ses arrière-petits-enfants en tant que cavaliers, après 90 ans d’expérience équestre.

Les enfants de Cambridge seraient devenus des cavaliers passionnés ces derniers mois, tout en restant à Anmer Hall.

George, sept ans, Charlotte, cinq ans et Louis, deux ans, devraient se joindre à Sa Majesté pour des promenades à Windsor et à Balmoral à la fin du verrouillage.

On dit également que William et Kate aimeraient que leurs enfants apprennent à monter, à condition qu’ils puissent adopter une approche «pratique».

Le duc serait « ravi » que ses enfants apprécient le même passe-temps qu’il pratiquait dans son enfance, a révélé le Sunday Times.

Charlotte a montré son enthousiasme pour monter à cheval lors de son premier jour à l’école de Thomas, Battersea, dans le sud-ouest de Londres en 2019.

La jeune princesse arborait un charme de licorne sur son cartable, indiquant un amour des poneys.

George aurait déjà pris des cours d’équitation – sur un poney Shetland appartenant à Zara Tindall, la cousine de William.

William et le prince Harry ont tous deux apprécié l’équitation en tant que jeunes membres de la famille royale, avec Diana, la princesse de Galles, emmenant le couple à Highgrove dans le Gloucestershire.

Le Cambridge royal est un cavalier accompli qui chassait régulièrement le renard avant l’entrée en vigueur de l’interdiction en 2005, et joue toujours au polo pour des événements caritatifs.

Cependant, Kate participe rarement à l’équitation, car elle n’a pas grandi avec le passe-temps traditionnel de la campagne et n’a pas non plus manifesté d’intérêt naturel pour les courses de chevaux.

L’auteur australienne Kathy Lette affirme avoir parlé à Kate lors d’un match de polo où la duchesse encourageait son petit ami de l’époque, le prince William en 2009.

Lorsque Mme Lette a demandé à la petite amie royale pourquoi ne pas jouer elle-même, Kate a admis: « Je suis allergique aux chevaux. »

La reine est une amoureuse des chevaux depuis toujours, avec Sa Majesté photographiée l’année dernière à cheval sur Fern, un poney Fell de 14 ans, au château de Windsor.

La photo a marqué la première apparition publique du monarque après le premier verrouillage national.

Hugo Vickers, biographe de la reine mère, de la duchesse de Windsor et de la reine Mary, a déclaré à l’époque: «Son équitation quotidienne est son exercice principal, bien qu’elle promène également ses chiens.

«Je pense que la nation a besoin de se rappeler que la reine est en forme pendant ces temps étranges.»