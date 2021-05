L’amour de soi et la positivité corporelle définissent la sensualité de la mode automne 2021 – WWD

MILAN – Du loungewear à la lingerie, le pas est court mais décisif.

Après une année à la recherche de confort enveloppé de silhouettes cocooning et de textures douillettes, les femmes sont prêtes à se défaire métaphoriquement de leur peau – pour le montrer.

Cela a été suggéré par de nombreux designers dans leurs collections automne 2021, dans lesquelles ils ont inculqué l’art de la séduction et l’art de superposer des dentelles délicates, des transparences et des découpes révélatrices.

Alessandro Dell’Acqua a joué avec les concepts de bourgeois et de boudoir dans la programmation qu’il a présentée pour le n ° 21 en février, équilibrant subtile érotisme et discrétion avec de la lingerie en soie et dentelle pointant sous les vestes, les robes à franges et les robes en mousseline de soie. «Justement à cause de ces temps chastes imposés, j’ai voulu faire une collection qui ne soit pas du tout chaste», disait le créateur de l’époque, lorsqu’il a imaginé une garde-robe pour les femmes qui «veulent être revues». Il a renforcé l’engagement en lançant une collection capsule de sous-vêtements le mois dernier.

Lucie et Luke Meier ont également imprégné une énergie positive dans leur collection d’automne pour Jil Sander, flanquant les silhouettes immaculées des costumes et des manteaux non seulement de couleurs et de motifs, mais aussi de nuisettes sensuelles ornées d’inserts de dentelle sophistiqués, qui évoquaient les années 90.

L’ambiance a également inspiré le travail d’un grand nombre de créateurs émergents de Londres à Milan, qui ont mis leur propre touche à la tendance sensuelle. Si l’amélioration du corps humain par Alessandro Vigilante passait par le minimalisme dans des silhouettes moulantes, des fentes profondes, des coupes géométriques et des contrastes dans les tissus – y compris le néoprène et le latex végétalien – Andrea Adamo, fondateur et directeur créatif de la marque émergente AndreaAdamo, a déployé sa maille signature, confectionnant des formes sinueuses dans des cardigans côtelés, des corsets doux et des robes à épaules dénudées, le tout rendu dans une palette de tons chair.

Le premier défilé excentrique de Del Core s’est ouvert avec des costumes pointus et graphiques portés sur des sous-vêtements en dentelle; Le designer de CHB, Christian Boaro, a opté pour des nuisettes glamour à finitions en dentelle, des débardeurs en dentelle et des tranchées en vinyle, tandis que l’ancien publiciste devenu designer Alfredo Cortese a exposé la chair dans sa ligne AC9 avec des robes en mousseline transparente à col en V plongeant ou des robes de bal dépouillées. par leur exubérance en soie noire effet mouillé. Lors de la vitrine Fashion East à Londres, Nensi Dojaka a superposé des transparents dans des robes légères et évasées avec des détails de soutien-gorge double, des justaucorps transparents et des corsets en tulle assortis à un pantalon tailleur.

Mais il y avait une qualité rassurante dans les nombreuses façons dont la sensualité était canalisée, car elle provenait de la même dimension intime et domestique que le loungewear.

«Ce sont des robes censées pour les moments privés et pour le moi privé», a noté Melissa Marra-Alvarez, conservatrice de l’éducation et de la recherche au Musée de la FIT. «C’est un acte d’indulgence: vous apportez l’intérieur à l’extérieur, vous amenez le public privé et je pense donc que les idées d’embrasser la liberté, l’autonomisation et la sensualité résonnent avec tant d’entre nous coincés dans nos maisons.

Emanuela Mora, professeur de sociologie de la communication au département des sciences politiques et sociales de l’Università Cattolica del Sacro Cuore à Milan, a également souligné la corrélation entre la tendance et la situation actuelle, les personnes étant contraintes de redécouvrir leur environnement domestique en raison de la pandémie. -les verrouillages induits.

«L’amélioration des vêtements sensuels est une expansion de la dimension intime et du temps passé à la maison», dit-elle. «Il est vrai que ces robes sont conçues pour être portées pour sortir, mais elles représentent un [development] de ce que nous avons vu l’année dernière, cette tendance loungewear, qui a une qualité confortable, mais qui a maintenant pris de l’ampleur.

Selon Mora, les femmes «reprennent le contact avec la corporalité» et «redécouvrent le plaisir des formes sinueuses compatibles avec leur propre sphère intime et décident de les transporter parce qu’elles sont capables de gérer ces formes, parce qu’elles évoluent dans un monde l’affirmation du droit de s’habiller comme on veut doit absolument être défendue et justifiée. »

Ce type d’attitude et de prise de conscience soutient le spectre des prises sur le thème, certaines s’étendant au territoire des tenues de fête. Découvrez la collection Gucci Aria dans laquelle Alessandro Michele a repris l’histoire de séduction de Tom Ford dans les années 90 et au début des années 90 dans le cadre des célébrations du centenaire de la marque. Présentée le mois dernier, la gamme était remplie de chiffres transparents, y compris une déclaration en dentelle transparente et une robe à plumes révélant un soutien-gorge et une culotte en dessous. Un soutien-gorge transparent avec logo, des robes et des corsets lacés ont été ajoutés à la gamme, dans laquelle le mors de la maison a également été transformé en harnais fétichiste pour une séduction accrue.

«La lingerie a eu un moment pendant la pandémie, mais il ne s’agissait pas seulement de basiques confortables et de pantalons de survêtement. Nous avons en fait vu que les femmes achetaient des sous-vêtements séduisants, des ensembles racés, des porte-jarretelles et même de la lingerie inspirée du bondage. C’est une catégorie très émotionnelle et les femmes considéraient la lingerie comme la nouvelle tenue d’occasion », a déclaré Patricia Maeda, directrice des vêtements pour femmes, sous-vêtements et maillots de bain de la société de prévision des tendances Fashion Snoops, basée à New York.

«Nous ne pouvons pas oublier que la sensualité joue un rôle essentiel dans la mode de bien-être», a déclaré Maeda. «Alors que nous comprenons les effets psychologiques de l’habillage sensuel sur le renforcement de la confiance et la remontée du moral, cette nouvelle tendance vestimentaire semble être parfaitement synchronisée avec les désirs des consommateurs.

Selon la conservatrice et historienne de la mode Pamela Golbin «en général, les gens veulent juste retrouver leur corps» et s’habiller sensuellement n’est qu’une des façons de tempérer et de réagir à ce qu’ils ont vécu au cours de l’année dernière.

«Il y a quelque chose de plus intime maintenant et plus chez la personne et chaque individu, comme si vous adoptiez ce qui vous fait vous sentir bien et désirable», a-t-elle expliqué. «Il y a quelque chose à ce sujet qui dit:« Regarde-moi »», mais d’une manière plus intime et plus attentive.

«Je pense qu’il y a aussi une fierté maintenant de montrer le corps, c’est presque comme une déclaration« je me sens bien dans ma peau ». Il s’agit de se sentir à l’aise avec qui vous êtes », a déclaré Golbin.

À cette fin, l’imagerie sensuelle présentée dans les dernières collections était en effet chargée d’un sentiment rafraîchi de confiance en soi et d’appropriation du corps, ce qui détermine une différence significative par rapport à d’autres moments de mode véhiculant des tendances similaires.

Si par le passé la mode contribuait à transformer les corps en objets de désir sexuel, cette fois l’esthétique sensuelle a été dépouillée de ses éléments les plus controversés, laissant place à des interprétations nuancées – de délicates à effrontées, romantiques à pragmatiques – plutôt que d’imposer univoque, masculin -codes filtrés par regard.

Même lorsqu’ils adoptaient une approche voyeuriste des collections de l’automne 2021, les créateurs présentaient les femmes comme des sujets, pas des objets, choisissant consciemment de se montrer, reprenant le contrôle de leur corps et de leurs choix de mode.

Cette approche s’inscrit à nouveau dans le paysage culturel, remodelé par la pandémie et par les bouleversements sismiques générés par le mouvement #MeToo depuis 2017.

“[This trend] ne marque pas le passage du mouvement #MeToo, nous ne l’avons certainement pas laissé derrière nous, mais en fait, nous le traversons et faisons un pas de plus », a déclaré Mora. Si le t-shirt Dior printemps 2017 «Nous devrions tous être féministes» anticipait les saisons de messages sociaux et politiques épelés haut et fort sur les podiums, la mode cherche désormais à offrir des valeurs éthiques avec une approche plus subtile.

“C’est ce retour à la sensualité, mais sur de nouveaux termes, de nouveaux motifs”, a déclaré Marra-Alvarez, prévoyant que les itérations d’aujourd’hui de la tendance seront interprétées “en défendant la positivité du corps et en célébrant toutes les coupes et toutes les tailles.”

Célébrant «la sensualité comme attitude», Pierpaolo Piccioli a fait une déclaration subtile – à la fois romantique et libertaire – sur la possession du corps chez Valentino, ses modèles presque toujours jambes nues. Les filets étaient un thème récurrent, apparaissant sur les pulls à motifs de losanges, les minirobes et les cols roulés seconde peau portés tout au long de la collection.

“Les vêtements qui sont montrés aujourd’hui, même si certains peuvent être un peu plus révélateurs qu’il y a quelques années, la peau qui est montrée est très différente, c’est une déclaration très différente aujourd’hui de ce qu’elle aurait pu être il y a plusieurs années,” Golbin a argumenté.

Les jeunes générations, en particulier la génération Z, ont particulièrement parlé de l’amour de soi, des soins personnels et de la positivité corporelle, ce qui suggère qu’ils examineront la tendance des vêtements sensuels à travers un nouvel objectif.

Maeda a soutenu que «paradoxalement, connue sous le nom de génération orientée vers la justice sociale, [today’s consumers] développent leur propre définition du sexy, en tournant la sensualité sur sa tête en récupérant des articles de mode hyper-sexualisés pour apporter de la visibilité à des questions telles que la liberté sexuelle et l’autonomisation.

Pourtant, Olivia Spinelli, coordinatrice et directrice créative de l’école de mode IED de Milan, a souligné que les créateurs qui autonomisent les femmes par la sensualité ne sont pas nouveaux dans l’industrie de la mode. «Yves Saint Laurent a été le premier à reconnaître et à donner une voix à un type de femme qui s’habillait de manière féminine et sensuelle sans la faire devenir un objet et reste à ce jour la figure qui a réinventé le vestiaire féminin d’une manière exquise actuelle. ,” elle a dit.

Si, dans le paysage d’aujourd’hui, la sensualité était considérée comme une réponse ambitieuse et visuellement engageante à des mois d’enfermement, Golbin estime également que le désir d’une interaction physique renouvelée a joué un rôle dans la créativité des designers.

«Je pense que ces collections spécifiques qui sortent, pour moi, représentent ce désir naturel qui nous envahit maintenant qui a été plus d’un an de verrouillages successifs», a déclaré Golbin.

Les textures déployées par les créateurs pour confectionner leurs collections pour l’automne suggéraient la même envie de contact et de toucher humain, puisqu’elles ne jouent pas seulement avec les transparences pour éveiller visuellement l’imaginaire mais aussi avec des tissus fluides et soyeux, des dentelles, des broderies et des appliqués décoratifs pour inciter sensations tactiles.

«C’est juste une étreinte intuitive du corps et des personnes qui nous entourent. Cela nous amène à un besoin très essentiel, qui est touchant [each other]», Proposa Golbin.

