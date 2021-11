L’amour des célébrités se brise en 2021

L’amour des célébrités se brise au cours de cette 2021 | Instagram

Malheureusement, au cours de cette année 2021, il y a eu plusieurs ruptures qui ont été faites parmi les célébrités étant des nouvelles extrêmement surprenantes pour les millions de fans qu’elles ont.

Et c’est sans aucun doute, chacune des nouvelles sur les ruptures amoureuses de célébrités a causé de grandes controversé pour les raisons et un impact parmi les adeptes.

C’est vrai, l’année 2021 ne s’est pas terminée en bonnes et mauvaises nouvelles, puisque ceux que l’on croyait vivre une idylle d’amour et qu’ils seraient inséparables faisaient partie des ruptures amoureuses des célébrités.

Alors sans plus tarder, voici la liste des célébrités qui ont mis fin à leur histoire d’amour cette année.

1

Kanye West et Kim Kardashian

La première séparation est survenue en février, lorsque Kim Kardashian et le chanteur Kanye West ont décidé, après sept ans de mariage et quatre enfants ensemble, de se séparer.

Ses sœurs ont montré lors des enregistrements de l’émission de téléréalité Kardashian la raison présumée et ce n’est autre qu’un combat acharné, après un an de combat pour sauver leur mariage.

2

Anuel et Karol G

Les petits amis du genre urbain se sont séparés après trois ans de relation, une relation qui n’a pas été vue venir car l’amour inconditionnel des deux sur les réseaux sociaux était sans égal.

3

Adamari et Toni

En mars, Adamari López a choqué tout le monde en annonçant sa séparation d’avec Toni Costa, c’était un mariage heureux depuis 2011.

Ce fut une autre des ruptures de célébrités les plus médiatiques, car elle a repris les premières pages et les en-têtes des portails.

4

JLo et Alex

L’une des plus controversées est survenue le 15 avril lorsque, dans une déclaration exclusive à un portail d’information, la chanteuse et actrice Jennifer Lopez et Alex Rodríguez ont dit au revoir à leurs fiançailles, qui avaient déjà une bague en cause.

5

Camila Cabello et Shawn Mendes

Récemment, les célébrités qui ont rompu sont Camila Cabello et Shawn Mendes.

À travers leurs histoires Instagram comme déclaration officielle, c’est que Camila Cabello et Shawn Mendes se sont séparés, annonçant ainsi leur séparation pour tous.