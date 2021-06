L’amour dur de George Russell de Wolff après le crash d’Imola

George Russell a révélé qu’il avait reçu “beaucoup d’amour dur” de Toto Wolff après son accident avec Valtteri Bottas à Imola.

Le pilote Williams est « prêté » par Mercedes pour une troisième année et sa carrière continue d’être gérée par le copropriétaire et directeur de l’équipe des champions du monde, Wolff.

Compte tenu de cela, et du fait qu’il est fortement lié à une conduite Mercedes à partir de l’année prochaine, entrer en collision avec Bottas en essayant de le dépasser et les mettre tous les deux hors du Grand Prix d’Émilie-Romagne n’était pas une décision intelligente.

Il n’a pas non plus affronté le Finlandais alors qu’il était encore assis, reprenant son souffle dans le W12 frappé et lui donnant une gifle sur son casque en réponse à un geste d’un doigt.

Russell s’est ensuite excusé, Wolff ayant suggéré la punition ironique d’une rétrogradation en Renault Clio Cup pour le Britannique de 23 ans dans une interview télévisée après la course.

Mais alors que Russell a indiqué qu’il avait reçu une sorte de critique de la part de l’Autrichien, il a également souligné que le duo était désormais en meilleurs termes qu’auparavant.

“Au contraire, ma relation avec Toto s’est développée depuis l’incident d’Imola”, a déclaré Russell à Motorsport.com.

«Il y avait beaucoup d’amour dur. Mais il veut finalement extraire le maximum absolu de moi, ou de ce qu’il croit que je peux réaliser.

«Et je pense que je suis assez fort mentalement pour être capable de prendre ce truc sur le menton, de le prendre en compte, d’y réfléchir et de revenir plus fort.

« De toute évidence, les émotions étaient fortes… de tous les comptes. Mais mes relations avec tout le monde, de tout le monde chez Williams et à un certain nombre de personnes clés chez Mercedes avec qui j’ai parlé depuis, sont meilleures que jamais.

“Je pense que souvent, ces moments difficiles vous rapprochent.”

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer la chronologie de la façon dont Wolff avait fourni ses commentaires sur l’incident, Russell a déclaré que le duo était rentré d’Italie avec le directeur technique de Mercedes, James Allison, et a suggéré que c’était à ce moment-là que les commentaires avaient eu lieu.

“Nous avons eu une très bonne conversation à ce sujet”, a déclaré Russell. « J’ai pris la soirée pour y réfléchir et ce matin-là [the next day]. Et pour être honnête, tout au long de la semaine.

«Mais dès que je suis rentré chez moi le dimanche soir, j’ai su ce que j’avais fait de mal.

« Et ce n’était pas nécessairement un crash pour être honnête. Ils n’ont pas été déçus de ma chute – même si c’était loin d’être idéal. Mais je pense que toutes les actions qui ont suivi n’étaient pas à la hauteur de mes normes.

“Et, comme je l’ai dit par la suite, lorsque vous combattez un coéquipier, vous devez être absolument clair que l’opportunité de dépasser est une opportunité sûre de le faire.

« À ce moment-là, je n’ai pas vraiment compris qu’il s’agissait en fait d’un de mes coéquipiers.

“Mercedes est une famille pour moi, tout comme Williams est une famille pour moi. Et Lewis et Valtteri sont des coéquipiers pour moi, comme Nicholas [Latifi] est un coéquipier pour moi.

