L’amour entre Alicia Machado et Roberto Romano est-il terminé ?

Il ne fait aucun doute qu’Alicia Machado traverse une excellente période de sa vie. Après être tombée amoureuse du public de l’émission de télé-réalité La casa de los célébrités (Telemundo), et s’être couronnée gagnante, sa carrière est en plein essor. Et tout le monde pensait que c’était aussi sa romance avec Roberto Romano, mais des doutes ont surgi quant à savoir s’ils continueraient ensemble ou choisiraient de prendre des directions différentes.

L’inquiétude de ses followers s’est déchaînée dès que l’ancienne Miss Univers a confirmé son histoire d’amour avec l’ancien gardien de but de hockey sur glace de 59 ans. Ceci, parce que ses fans craignaient que Romano ne soit lié de manière romantique au Vénézuélien par intérêt.

La confirmation des fiançailles est arrivée le 26 novembre du modèle. « Les destins des amoureux coïncideront toujours dans le temps et dans l’espace. Ne t’inquiète pas trop dans la vie et laisse-toi aller ! », a écrit Machado, 45 ans, accompagné d’une photo avec l’Italo-canadien.

« Vous méritez mieux quelqu’un, j’espère que vous ne le gardez pas », « Il n’y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, mais de temps en temps messieurs, espérons qu’il ne la fasse pas souffrir », et « dépenser le prix pour suggérer maman », étaient quelques-uns des commentaires laissés par ses abonnés Instagram.

Malgré tout ce qui laisse penser que la relation se renforce, Romano n’a pas assisté à la célébration organisée par la famille et les amis de la reine de beauté pour la divertir le jour de son anniversaire, et s’est seulement limité à lui envoyer un message via une publication d’Instagram.

« Joyeux anniversaire, je t’aime », a écrit Romano à la fille d’anniversaire. Depuis lors, aucun n’a été mentionné sur les réseaux sociaux et ils n’ont pas non plus été vus ensemble.

Machado semble vraiment apprécier la compagnie de sa fille et son travail. « Tu es ma lumière, mon fil de terre. Ma fille je suis si fière de toi. Je t’aime ma fille, toujours Ensemble et nous sommes invincibles ! », étaient les beaux mots qu’il a dédiés à sa fille de 13 ans Dinorah Valentina.

Pendant ce temps, Romano enregistre un film à Porto Rico. Cela a été rapporté par Machado dans des déclarations au programme Televisa Suelta la soupe.

« Mon beau Roberto travaille, il tourne un film et bien c’était la raison pour laquelle il ne pouvait pas être ici », a-t-elle expliqué pour justifier l’absence de son petit-ami à sa somptueuse fête d’anniversaire.

Les images du galant embrassant l’actrice Teffy Valenzuela n’ont pas tardé à arriver, et bien que beaucoup aient parlé d’infidélité, apparemment la scène correspond au tournage du film.

Machado n’est pas venu confirmer s’il continue ou non avec Romano, mais il a avancé dans une interview avec TV et Novelas, qu’il garderait leur relation assez privée.

« Je ne veux pas trop parler de ma relation, je vais essayer de garder ma vie privée sauvée et je me donnerai à cent pour cent en tant que talent dans toute production qui viendra ajouter à ma carrière, mais ma vie privée n’est pas partie plus longue d’une émission de télé-réalité. Mon intimité avec ma mère, ma fille et la relation que j’ai maintenant avec Roberto ne sont plus publiques, et c’est pourquoi je ne veux pas donner beaucoup de détails, a-t-il expliqué à Tv et Novelas. Seront-ils toujours ensemble ?