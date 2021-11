L’amour est fini! Camila Cabello et Shawn Mendes mettent fin à leur relation

Camila Cabello et Shawn Mendes décident de mettre fin à leur relation | Instagram

Tout semble indiquer que l’amour entre Camila Cabello et Shawn Mendes Cela a pris fin, c’est vrai, quelque chose qui n’est même pas passé par l’esprit s’est produit et cela a sans aucun doute surpris des millions de personnes, car elles se vantaient d’avoir une assez bonne relation.

A noter que des célébrités ont annoncé la nouvelle sur leurs réseaux sociaux, c’est ce mercredi 17 novembre à travers leurs réseaux sociaux que la chanteuse Camila Cabello, 24 ans et la star canadienne Shawn Mendes, 23 ans, ont décidé d’annoncer votre rompre.

L’ex-couple a décidé de partager une brève explication sur leur rupture sur leurs histoires Instagram, cependant, ils ont détaillé qu’ils continueraient à être amis, ce qui, pour être vrai, est très difficile à arriver.

Bonjour les gars, nous avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse, mais notre amour l’un pour l’autre en tant qu’humains est plus fort que jamais. Nous avons commencé notre relation en tant que meilleurs amis et nous continuerons d’être les meilleurs amis », avec des émojis de cœur, et ils se sont clôturés par la signature des deux : « Nous apprécions grandement votre soutien depuis le début et à l’avenir.

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’histoire d’amour de Camila et Shawn a commencé il y a près de sept ans, cependant, c’est jusqu’en 2019 qu’ils ont confirmé leur romance.

Les chanteurs se sont rencontrés en 2014 lors des concerts d’Austin Mahone, où tous deux ont participé à l’ouverture, bien que plus tard Mendes ait annoncé qu’il voulait quelque chose de plus avec le chanteur cubain.

En revanche, une source proche du chanteur a souligné que Shawn « a entamé la conversation » avec Camila au sujet de la rupture la semaine dernière.

En octobre dernier, la chanteuse de La Havane a déclaré qu’elle et Shawn avaient pu s’entraider pour leur santé mentale.

Je commente que « pour le meilleur ou pour le pire », ils ont appris à être honnêtes les uns envers les autres quand il est temps de parler à un thérapeute, expliquant : « Je vais me défouler ou fulminer à propos de quelque chose, et il sera comme : « Avez-vous parlé avec X à ce sujet ? » Et je dirais : ‘Non. Je dois faire une séance.’ Et il me fera la même chose. »

Sans aucun doute, cette rupture a généré des milliers de réactions sur les différents réseaux sociaux où ils n’arrêtent pas de commenter ce qui s’est passé, car c’était l’un des couples préférés et on s’attendait même à ce qu’ils atteignent l’autel très bientôt.

En fait, beaucoup de gens pensent qu’il s’agit simplement de quelque chose de temporaire ou qu’il s’agit d’une simple blague qu’ils jouent à leurs partisans, car il y a quelques semaines à peine, les deux artistes se sont rendus dans la ville d’Oaxaca pour rendre visite aux proches de l’actrice. .