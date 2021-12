L’amour est fini! Dua Lipa et Anwar Hadid font une « pause »

Il a été dit plus tôt ce mois-ci que la gagnante d’un Grammy et son petit-ami modèle avaient des différends en raison d’une situation très particulière : « voyager autant et être séparé s’avère difficile ». Le couple n’aurait pas passé de temps ensemble depuis six semaines.

Lipa J’étais à Londres et à Los Angeles pour enregistrer de la nouvelle musique et Hadid J’étais à New York. Toujours en août, il a fêté la date de naissance de sa petite amie avec un joli message, à travers ses Insta Stories : « Joyeux anniversaire, fille de mes rêves. Je t’aime pour toujours et à jamais. »

En juin, c’était au tour de Doua d’avoir rendu célèbre le 22e anniversaire d’Anwar avec une jolie publication sur Instagram, qui présentait des photos intimes du couple, dont l’une au lit avec son chien, Dexter : « Joyeux anniversaire bébé @anwarspc, encore un tour autour du soleil ! Que mon monde soit bien meilleur !

« J’ai de la chance de t’aimer et d’être aimé par toi. DEXTER EST TELLEMENT CHANCE QU’IL T’AIME AUSSI ! J’ai hâte de te célébrer aujourd’hui ! », était le message du chanteur pour Hadid. Des mois plus tôt, le couple a célébré la Saint-Valentin ensemble en février, alors Lipa a partagé un adorable post dédié à son petit ami d’alors.