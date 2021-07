“L’amour gagne toujours” – La star anglaise Bukayo Saka rompt le silence sur les abus racistes après un penalty manqué contre l’Italie

in

Bukayo Saka insiste sur le fait que “l’amour gagne toujours” alors que l’attaquant d’Arsenal a rompu son silence après avoir été victime d’abus racistes après la défaite finale de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre l’Italie.

Le joueur de 19 ans a vu son tir au but sauvé par Gianluigi Donnarumma, qui a vu les hommes de Roberto Mancini triompher à Wembley.

.

Saka a été embrassé par le patron de l’Angleterre Gareth Southgate après son penalty déchirant raté

Marcus Rashford et Jadon Sancho ont également fait l’objet de railleries cruelles en ligne après avoir raté des tirs au but lors de la fusillade décisive

Dans une longue déclaration sur les réseaux sociaux, Saka a déclaré : « Aux plateformes de réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook, je ne veux pas qu’un enfant ou un adulte doive recevoir les messages haineux et blessants que moi, Marcus et Jadon avons reçus. semaine.

“J’ai su instantanément le genre de haine que j’étais sur le point de recevoir et c’est une triste réalité que vos puissantes plateformes ne font pas assez pour arrêter ces messages.

“Il n’y a pas de place pour le racisme ou la haine de quelque nature que ce soit dans le football ou dans n’importe quel domaine de la société et pour la majorité des personnes qui se rassemblent pour interpeller les personnes qui envoient ces messages, en prenant des mesures et en signalant ces commentaires à la police et en conduisant dissiper la haine en étant gentils les uns envers les autres, nous gagnerons.

“L’amour gagne toujours.”

pic.twitter.com/KAibQRYH2T – Bukayo Saka (@BukayoSaka87) 15 juillet 2021

L’échec de Saka s’est finalement avéré décisif après que Rashford ait touché un poteau avec sa tentative et que Donnarumma ait sauvé l’effort de Sancho alors que les Italiens ont remporté la fusillade 3-2, les équipes étant à 1-1 après la prolongation.

Il a ajouté : « Il n’y a pas de mots pour vous dire à quel point j’étais déçu du résultat et de mon penalty. Je croyais vraiment qu’on gagnerait pour toi.

« Je suis désolé que nous n’ayons pas pu vous le ramener à la maison cette année, mais je vous promets que nous donnerons tout ce que nous avons pour nous assurer que cette génération sache ce que c’est que de gagner.

“Ma réaction après le match a tout dit, j’avais tellement mal et j’avais l’impression de vous laisser tomber, ainsi que ma famille anglaise.

“Mais je peux vous promettre ceci… Je ne laisserai pas ce moment ou la négativité que j’ai reçue cette semaine me briser.”