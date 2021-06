L’amour pour Christian Eriksen et le Danemark “nous ont donné des ailes” pour atteindre les quarts de finale de l’Euro 2021

in

L’entraîneur du Danemark, Kasper Hjulmand, a déclaré que l’amour et le soutien que Christian Eriksen et son équipe ont reçus ont aidé les Danois à atteindre les quarts de finale de l’Euro 2020.

Le milieu de terrain Eriksen s’est effondré et a subi un arrêt cardiaque lors de son premier match du Groupe B contre la Finlande, mais a survécu après avoir reçu une RCR sur le terrain de Copenhague et se remet maintenant après avoir été équipé d’un dispositif de démarrage cardiaque.

Le Danemark a perdu ce match d’ouverture contre la Finlande ainsi que le match suivant contre la Belgique, mais s’est qualifié pour les huitièmes de finale grâce à une défaite 4-1 contre la Russie.

Enthousiasmés par leurs supporters samedi à la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam, les Danois ont battu le Pays de Galles avec deux buts de Kasper Dolberg et un chacun de Joakim Maehle et Martin Braithwaite, assurant une victoire 4-0 et une place dans les huit derniers de la compétition.

“Lorsque Christian s’est effondré, c’est à ce moment-là que tout a changé pour moi”, a déclaré Hjumland lors d’une conférence de presse.

“Je sentais que nous étions placés dans une situation totalement différente.

“Nous sommes reconnaissants pour tout l’amour et le soutien que tout le monde a montré parce que cela nous a donné des ailes, et être en quart de finale est incroyable.

“Sachant que ce terrain était la première maison de Christian après avoir quitté le Danemark, j’aurais aimé qu’il soit ici avec nous aujourd’hui, mais je sais qu’il est avec nous de toute façon.”

Eriksen a joué pour l’Ajax de 2010 à 2013, et Dolberg – également un ancien produit de l’Ajax – a connu un retour de rêve avec un superbe doublé lors de son premier départ dans le tournoi.

“C’est de la folie totale. C’est surréaliste. C’est ici que tout a commencé pour moi, et jouer à nouveau ici dans ce cadre était insensé. Nous en rêvions et croyions que nous pouvions y arriver”, a-t-il déclaré.

“Cela a toujours été une équipe formidable et j’ai senti que j’étais dans un après-midi spécial lorsque je me suis promené dans la ville puis dans le stade aujourd’hui.”

