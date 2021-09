L’amour pour Daniel Jones appelle à des plans de sauvegarde fantastiques quotidiens .

in

Choisissez votre cliché sous tous les angles préféré : couvrez toutes vos bases. Gardez la tête sur un pivot. Ne négligez aucune pierre. Abordez toutes les possibilités.

Il existe une myriade de résultats potentiels lorsqu’il s’agit de la NFL et du football Fantasy. En fait, vous ne pouvez pas tous les couvrir, mais vous pouvez essayer d’aborder les quelques résultats les plus probables.

Ceci est important car plus tôt cette semaine, nous avons présenté Daniel Jones comme une option QB de streaming viable. Pas de panique, cela reste vrai. Nous aimons toujours beaucoup le QB des Giants cette semaine. Si vous n’avez pas d’option QB de premier plan – Patrick Mahomes, Josh Allen, Kyler Murray, Tom Brady, Aaron Rodgers, Dak Prescott ou Russell Wilson – nous prendrons Jones sur tous les autres au cours de la semaine 3.

Mais quand il s’agit de DFS, cela devient compliqué. Pas de panique, nous aimons toujours Jones dans les formats DFS, dans la mesure où nous nous attendons à ce qu’il soit le meilleur rapport qualité-prix. Le problème, c’est que beaucoup de gens vont ressentir la même chose.

C’est là que les stratégies à contre-courant entrent en jeu. Pour gagner un grand tournoi (où se trouve le gros lot), vous devez trouver des joueurs que la plupart des autres concurrents DFS n’utiliseront pas, ou éviteront. Cela signifie faire disparaître les options populaires, même lorsque ces options populaires sont parfaitement logiques.

Pensez : même si Jones a un jeu à succès, si 10 pour cent de milliers de listes l’ont, vous avez toujours besoin d’une grosse journée avec un autre joueur pour vous séparer de ces 10 pour cent. Mais si, disons, seulement 1% l’ont, vous avez gagné sur presque toutes les autres entrées dans le domaine.

Daniel Jones des géantsCharles Wenzelberg/New York Post

Les quarts-arrières ne dépassent généralement pas souvent les nombres d’utilisation évitables comme, disons, les demis offensifs. Lorsqu’un joueur est projeté à plus de 20%, nous essayons de trouver des moyens de rester à l’écart. Jones est actuellement projeté par Pro Football Focus à moins de 2%. Pourtant, nous sommes préoccupés par la quantité de bavardages que nous avons entendus et lus cette semaine de la part d’autres vantant Jones. Nous craignons que ce nombre ne soit plus élevé.

Pas assez haut, cependant, pour l’éviter complètement. Nous allons donc avoir un certain nombre d’entrées construites autour d’un Jones, principalement avec Sterling Shepard. Mais aussi, nous allons recréer la plupart, sinon la totalité, de ces listes pour des entrées séparées sans Jones.

À titre d’exemple, notre liste phare de FanDuel, celle du Daily Duel, comprend Jones, Saquon Barkley, Austin Ekeler, Shepard, Calvin Ridley, Scotty Miller, Travis Kelce, DK Metcalf et la défense des Raiders.

Pour faire face au potentiel d’échec ou d’inscription de Jones, nous en créerons un nouveau qui gardera Barkley, Ekeler, Miller, Metcalf et Kelce. Nous pouvons obtenir Justin Herbert à un prix similaire à celui de Jones, puis empiler avec Keenan Allen à la place de Shepard et remplacer AJ Brown pour Ridley. Nous avons encore assez de surplus à dépenser pour la défense des Broncos.

Maintenant, nous aurons diverses autres listes – certaines similaires, d’autres complètement différentes – alors que nous essayons de couvrir toutes les bases dont nous avons parlé plus tôt. Mais combien de Jones nous avons utilisé sera un facteur clé dans la façon dont ces listes supplémentaires sont construites.

Grandes semaines

Javonte Williams RB, Broncos, contre Jets (FanDuel 5 800 $/DraftKings 4 900 $)

Il ne s’agit pas du match contre la défense, mais plutôt du tête-à-tête entre deux anciens coéquipiers de Tar Heels – Williams et la recrue des Jets RB Michael Carter. Les deux seront impatients de surpasser l’autre. Les Broncos offrent la meilleure opportunité.

Rondale Moore WR, Cardinals, chez Jaguars (FD 5 600 $/DK 5 000 $)

Avait 11 cibles la semaine dernière et était électrique quand il a touché le ballon. Pourquoi les Cards se protégeraient-elles de ce succès ? Gardez-le dans votre alignement jusqu’à nouvel ordre.

Rondale MooreAP

Laviska Shenault Jr. WR, Jaguars, vs Cardinals (FD 5 400 $/DK 4 400 $)

Les Jags devront suivre Moore et compagnie. Shenault obtient des cibles (sept la semaine dernière, mais seulement deux prises). Suivez le tome.

Dallas Goedert TE, Eagles, chez Cowboys (FD 5 500 $/DK 5 100 $)

Plus basé sur l’histoire personnelle que sur des informations spécifiques sur les correspondances. Six des 13 touchés en carrière de Goedert sont venus contre Dallas.

Petites semaines

Justin Fields QB, Bears, à Browns (6 500 $ FD / 5 200 $ DK)

Nous ne nous souvenons pas d’avoir jamais recommandé de commencer une recrue pour la fantasy dans son premier match. Parce que nous ne faisons pas confiance aux débutants.

Jamies Winston QB, Saints, chez Patriots (6 800 $ FD / 5 600 $ DK)

Je suis revenu sur terre la semaine dernière. Maintenant, il se déplace pour faire face à une défense qui a accordé une passe de touché et a cinq choix.

Jameis WinstonAP

D’Andre Swift RB, Lions, contre Ravens (FD 7 400 $/DK 5 800 $)

L’héroïsme fantastique de la semaine 1 était probablement une anomalie. La norme ressemblera probablement davantage à la semaine dernière, lorsque Swift a à peine dépassé les points PPR à deux chiffres.

Henry Ruggs III WR, Raiders, contre Dolphins (FD 5 600 $/DK 5 200 $)

Sentez-vous que Vegas va être une Lazy Susan des WR fantastiques. La semaine dernière était une semaine Ruggs. Regardez les Raiders tourner vers Bryan Edwards ou Hunter Renfrow cette semaine.

Duel quotidien de folie fantastique

Placer: FanDuel

Ardoise: Soleil. principal (13 jeux)

Taper: Tournoi à 5 $

Premier prix : $4K

Pot: 80K$

L’équipage de Drew

QB:Daniel Jones (NYG, contre Atl) 7 400 $

RB : Saquon Barkley (NYG, contre Atl) 6 000 $

RB : Austin Ekeler (LAC, à KC) 7 000 $

WR : Sterling Shepard (NYG, contre Atl) 6 400 $

WR : Calvin Ridley (Atl, à NYG) 8 100 $

WR : Scotty Miller (TB, à LAR) 4 800 $

TE : Travis Kelce (KC, contre LAC) 8 500 $

Fléchir: DK Metcalf (Mer, au minimum) 7 200 $

DÉF : Raiders (LV, contre Mia) 4 000 $

Les guerriers de Wilk

QB : Russell Wilson (mer, au minimum) 8 400 $

RB : Austin Ekeler (LAC, à KC) 7 000 $

RB : Saquon Barkley (NYG, contre Atl) 6 000 $

WR : Mike Williams (BAC, à KC) 6 000 $

WR : DK Metcalf (Mer, au minimum) 7 200 $

WR : Cole Beasley (Buf, contre Was) 5 400 $

TE : TJ Hockenson (Dét, contre Bal) 6 300 $

Fléchir: DeAndre Hopkins (Ari, chez Jac) 8 500 $

DÉF : Broncos (Den, contre NYJ) 5 000 $

Saison risquée : 20 $

Gains de la saison : Tiré 5 $, Jarad 0 $