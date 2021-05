L’amour pour les diamants! Voici pourquoi les pierres précieuses colorées ne sont toujours pas préférées par les Indiens autant que les diamants

La disponibilité et la répétabilité des marchandises sont extrêmement élevées dans le cas des diamants par rapport aux pierres précieuses.

Par Sanjay Kothari,

Les diamants sont les pierres précieuses les plus légendaires, symboliques des connexions éternelles. Depuis la nuit des temps, les diamants ont piqué l’intérêt de l’humanité. Aucune autre pierre précieuse ne pourra jamais remplacer les émotions d’amour et de dévotion évoquées par le diamant, ce qui le rend d’autant plus populaire. Bien que les pierres précieuses colorées figurent en bonne place sur les listes de souhaits des hommes et des femmes pour les bijoux, mais pas autant en demande que les diamants. Les Indiens en particulier sont connus pour accorder la plus grande valeur à l’or, suivi des diamants.

L’une des nombreuses raisons pour lesquelles les diamants sont plus populaires que les pierres précieuses colorées est le marketing. Les pierres précieuses de couleur n’ont jamais eu l’occasion d’être exposées aussi bien que les diamants. Pendant très longtemps, les diamants ont été largement promus dans les médias B2B et B2C pour cibler des clients potentiels; cependant, les pierres précieuses ne sont pas commercialisées de la même manière. En fait, l’idée qu’une bague de fiançailles soit un diamant était aussi une simple campagne de marketing qui a été si profondément ancrée dans les esprits que jusqu’à présent, toute l’industrie en récolte les bénéfices. En outre, les dollars de marketing dans les années 1960 et 1970 ont fait très moins pour faire avancer la cause des pierres précieuses colorées. Une campagne qui a fait du diamant le meilleur ami d’une femme à l’époque, est restée bloquée depuis. De plus, leurs propriétés non destructives et leur brillance élevée ont contribué à leur popularité. Sans oublier, les diamants sont plus facilement disponibles dans des tailles standard «calibrées» que les pierres précieuses. La classification des normes du marché est très précise dans le cas des diamants avec des paramètres précis pour la qualité et le prix.

La chaîne de contrôle est la plus grande force des diamants dans laquelle le consommateur est conscient de tout le parcours à partir de son origine, ce qui dans le cas des pierres précieuses est assez déficient pour le moment. D’un autre côté, en raison de la gamme d’informations en ligne et hors ligne, les consommateurs sont mieux informés sur les diamants, ce qui ne semble pas être le cas pour les pierres précieuses.

Une autre raison est la transparence des prix des diamants. Les normes de prix pour les diamants sont gérées par les organes directeurs, mais dans le cas des pierres précieuses, tout dépend de la demande et de l’offre. Bien que l’industrie des pierres précieuses évolue vers la standardisation, elle est encore loin d’être.

Les diamants se distinguent des autres pierres précieuses colorées par leur structure simple et leurs propriétés chimiques et physiques particulières, qui justifient dans une certaine mesure une séparation économique. Les diamants sont également devenus plus attrayants en raison de ses techniques de coupe avancées combinées à un marketing stratégique et extensif. Il n’y a pas de pierre précieuse qui puisse égaler le flash et le retour de lumière d’un diamant, grâce à l’évolution de la nouvelle taille ronde en brillant et à l’indice de réfraction élevé du diamant.

La disponibilité et la répétabilité des marchandises sont extrêmement élevées dans le cas des diamants par rapport aux pierres précieuses. Dans le cas des diamants, c’est le produit final qui doit être taillé et poli, mais dans le cas des pierres précieuses, le processus de chauffage est impliqué qui décide de la couleur finale et diminue donc sa popularité.

L’avènement actuel des diamants étant intemporel, les pierres précieuses colorées commencent à se désintégrer en peu de temps, à moins qu’elles ne soient polies. Au sein de la population indienne, il y a aussi un sentiment de fierté à posséder des diamants par rapport à d’autres pierres précieuses. Cela augmentera encore la demande actuelle que les diamants commandent aux pierres précieuses.

Cependant, en raison de son avantage à faible coût, les pierres précieuses colorées connaissent une augmentation de la demande comme pour les bibelots et autres accessoires. Par rapport aux diamants, l’accessibilité chevronnée aux pierres précieuses ainsi que les fluctuations de prix basées sur la demande du marché, apportent plus de traction pour les pierres précieuses. Cependant, cela ne suffirait toujours pas à surmonter la demande de diamants dans le scénario indien qui est vraiment de grande ampleur.

Au moins dans un proche avenir, les pierres précieuses colorées ayant une demande beaucoup plus élevée par rapport au passé, pourraient ne pas être en mesure de battre la demande de diamants qui, en grande partie, continueront à dominer en tant que choix préféré de pierres précieuses pour divers occasions.

Sanjay Kothari, vice-président du groupe KGK

(L’auteur est le vice-président du groupe KGK. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

