Lampard a la théorie du limogeage de Solskjaer alors qu’il envisage le retour de Prem

Frank Lampard a une idée impliquant Ole Gunnar Solskjaer et Brendan Rodgers sur son propre retour en Premier League, tandis que les propriétaires de Liverpool préparent un nouvel achat – tous deux dans tous les derniers Paper Talk.

LAMPARD VEUT LE RETOUR DE LA PREMIER LEAGUE

Frank Lampard pense que Leicester pourrait être l’équipe idéale pour l’accueillir à nouveau à la direction de la Premier League dans une série d’événements impliquant Manchester United, selon un rapport.

L’homme de 43 ans est sans travail depuis janvier, date à laquelle il a été limogé de Chelsea. Pourtant, il n’a pas manqué de prétendants. Newcastle, Norwich et Crystal Palace l’ont tous considéré avant de chercher ailleurs.

En effet, Lampard a finalement pris ses distances avec les trois clubs alors qu’il cherche à trouver le retour idéal en Premier League.

Selon Eurosport, l’ancien milieu de terrain de Chelsea a les yeux rivés sur les situations à Leicester et United.

Le patron des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, subit une pression continue après six défaites en 12 matchs. Les deux derniers matchs à Old Trafford – les deux défaites contre Manchester City et Liverpool – se sont avérés particulièrement accablants.

Mais alors que Zinedine Zidane et Erik ten Hag ont des liens avec le successeur de Solskjaer, le patron de Leicester Rodgers serait le premier choix de United.

Si Solskjaer devait partir et que l’Irlandais du Nord le remplacerait, Eurosport ajoute que Lampard se voit entrer dans la pirogue du King Power Stadium.

Le rapport ajoute que le profil de Leicester en tant que club correspond aux aspirations actuelles de Lampard.

Il aurait eu des réserves quant à son adhésion à Norwich, Palace et Newcastle. S’il revenait en Premier League, il rejoindrait son ancien compatriote anglais Steven Gerrard, qui est à Aston Villa.

Défenseur et starlette, impressionnant duo de Serie A – comment Liverpool pourrait s’en sortir en janvier

ET LE RESTE DE PAPER TALK

Les propriétaires du Fenway Sports Group de Liverpool souhaitent compléter leur portefeuille en achetant une participation majoritaire dans l’équipe américaine de hockey sur glace, les Penguins de Pittsburgh. (Daily Mirror)

Le médecin du club de Liverpool, Jim Moxon, a confirmé que Curtis Jones doit passer un certain temps sur la touche avec une blessure à l’œil « anormale ». (Daily Mirror)

Pendant ce temps, les Reds ont envoyé Andy Robertson pour une analyse sur un problème aux ischio-jambiers. Cependant, Jordan Henderson et Sadio Mane se sont remis de leurs coups de break internationaux respectifs. (Enregistrement quotidient)

Arsenal transpire sur la forme physique de l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang après un coup joué pour le Gabon. (Courrier quotidien)

gardien de but de Manchester United Dean Henderson veut une sortie définitive, au lieu du plan de prêt que les Diables rouges ont pour lui. (90min)

CONOR GALLAGHER sous les projecteurs

Chelsea a refusé de mettre une clause d’option d’achat dans l’accord de prêt de Conor Gallagher alors qu’ils cherchent à l’intégrer dans la première équipe la saison prochaine. (Courrier quotidien)

Son déménagement à Crystal Palace s’est avéré un succès et il a donc remercié le manager Patrick Vieira pour son ascension, qui comprenait un début en Angleterre lundi. (Le soleil)

L’Angleterre prévoit d’accueillir deux matches amicaux de haut niveau lors de la prochaine trêve internationale en mars pour se préparer à la Coupe du monde. (Les temps)

Le manager Gareth Southgate rédigera un nouveau contrat, le voyant par la suite prendre les commandes si les Three Lions se qualifient pour l’Euro 2024. (Evening Standard)

Wayne Rooney devrait rester en charge de Derby, malgré une nouvelle déduction de points confirmant presque certainement leur relégation en League One. (Le soleil)

EVERTON VEUT UNE STAR ARSENAL

Everton réfléchit à un Transfert en janvier pour le défenseur d’Arsenal Calum Chambers si de nouvelles discussions sur un accord pour Ainsley Maitland-Niles échouent. (Le soleil)

Pendant ce temps, l’avenir de l’attaquant des Gunners Eddie Nketiah reste incertain et Palace et le Borussia Mönchengladbach ont manifesté leur intérêt à le signer. (Courrier quotidien)

Le milieu de terrain Philippe Coutinho refusera de transférer les intérêts de Newcastle car il n’a aucun intérêt à quitter Barcelone. (Sport)

Le Real Madrid ne ciblera pas Kylian Mbappe en janvier et souhaite plutôt signer l’attaquant du Paris Saint-Germain en tant qu’agent libre l’été prochain. (Mundo Deportivo)

Les loups sont prêts à vendre l’ailier Adama Traoré à la suite d’une impasse dans les pourparlers contractuels. Liverpool et Barcelone sont donc devenus des options de transfert. (90min)