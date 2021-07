Lampard et Rio s’extasient sur Jadon Sancho de Man Utd après l’affichage en Angleterre

L’ailier a parfois été électrique contre l’Ukraine samedi soir (Photos: . / BBC)

Frank Lampard et Rio Ferdinand sont d’accord pour dire que Manchester United a signé un talent “spécial” à Jadon Sancho après que l’ailier a fait une excellente prestation lors de la victoire 4-0 de l’Angleterre sur l’Ukraine.

Le joueur de 21 ans a reçu son premier départ de l’Euro 2020 à Rome et a été une présence animée et délicate tout au long du match malgré son absence sur la feuille de match, avec Harry Kane, Harry Maguire et Jordan Henderson tous au filet dans la déroute des Trois Lions.

Sancho a accepté de déménager à Old Trafford du Borussia Dortmund jeudi et son affichage au Stadio Olimpico a couronné une belle semaine, avec Ferdinand et Lampard jaillissant de sa performance et confiants qu’il sera un grand succès à United.



Sancho a passé une soirée inoubliable à Rome samedi (Photo: AP)

“Je vais vous dire une chose, la saison prochaine à Manchester United, il aura des gens hors de leurs sièges”, a déclaré Ferdinand sur BBC Sport après le match.

“Il y a eu des moments dans ce jeu où il vous respire et vous pensez:” Ooh, wow, c’est différent! “

“C’est un talent fabuleux, nous le savons, mais mentalement, il est très fort et il a le désir d’être aussi bon qu’il pourrait l’être et veut réaliser ce potentiel.

“Les joueurs qui peuvent accélérer le rythme d’un match sont différents et ils signifient quelque chose de différent pour votre équipe et ils peuvent changer un match comme il l’a fait ce soir.

Plus : Manchester United FC



« Un-deux, jouer avec sang-froid, jouer sur les deux pieds, produit final.

“C’est d’ailleurs son premier match dans le tournoi et il entre et joue comme il l’a fait aujourd’hui et crée des moments. Cela vous montre le talent qui est là.

Lampard était tout à fait d’accord et a déclaré: “Je pense qu’il y a un équilibre naturel et une accélération en lui, et un mouvement. Ce n’est pas la norme.



Sancho a parfois parcouru des anneaux autour de la défense ukrainienne (Photo: .)

« Et heureusement pour l’Angleterre, nous avons maintenant dans notre équipe quelques joueurs comme celui-ci, ces incroyables talents dans les zones d’attaque.

«Mais il justifie complètement la décision de Gareth de le jouer aujourd’hui, à cause de ce qu’il a apporté. Il voulait quelque chose de plus direct, il voulait un pied de page droit, il voulait quelqu’un de côté.

«Comme le dit Rio, la maturité pour un jeune enfant de venir le montrer dans un match de ce niveau en dit également long sur sa mentalité. Nous avons un joueur spécial qui arrive en Premier League.

