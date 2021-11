Lampes auxiliaires à DEL sans fil : modèles, différences et conseils d’achat | La vie

L’éclairage d’une zone peut être une tâche nécessaire pour pouvoir mieux faire une tâche. Qu’il s’agisse d’ajouter des lumières dans le couloir ou de mettre de l’éclat dans le placard ou le garage. Il est clair que tout est mieux dans un bon éclairage.

Le plus gros problème est qu’il n’est pas toujours facile d’amener du courant à ces endroits. Il y a aussi le coût de la lumière et la fragilité et la taille des ampoules ordinaires.

Pour tous ces types de problèmes, il existe des lumières LED sans fil. Ces petites diodes qui émettent de la lumière peuvent nous aider à éclairer n’importe quel endroit et elles n’ont pas besoin d’être connectées au courant. Continuez à lire et nous vous dirons tout à leur sujet.

Qu’est-ce qu’un éclairage LED ?

Les lumières LED (Light Emitting Diode) produisent une lumière basée sur un effet appelé électroluminescence. Ces diodes émettent des photons qui déterminent la couleur de la lumière que nous visualisons.

La couleur sera différente selon les matériaux qui composent les capsules des diodes à l’intérieur. Actuellement, ils sont capables de reproduire une multitude de couleurs.

Ils se caractérisent par leur efficacité, en particulier ceux qui ont une teinte bleue. Ils peuvent être trouvés dans de nombreuses couleurs, mais le plus courant est de les trouver en blanc.

Aujourd’hui, ce type d’éclairage est largement utilisé en raison de sa polyvalence. Ils vont n’importe où et peuvent servir à n’importe quel usage, étant une source de lumière qui n’a presque aucun inconvénient.

Quels types existe-t-il ?

Nous pouvons différencier différents types de lumières LED sans fil. En réalité, qu’il soit sans fil ou non, cela change peu le matériau de baseà l’exception du fait qu’ils doivent transporter des batteries. Nous pouvons trouver ces versions :

Monochromatique.- Ils ne peuvent émettre qu’une seule couleur. Il est généralement bleu ou blanc. Les deux éclairent bien, le blanc étant celui que l’on retrouve le plus souvent.

Polychrome.- Ceux-ci ont plusieurs couleurs et vous pouvez généralement choisir. Avant, on utilisait des sélecteurs RVB, mais aujourd’hui le mobile sert à établir la chaleur et la couleur.

Cabinet.- Il existe des types de lumières sans fil qui vont à l’intérieur d’une boîte. Cela peut être de forme carrée, ronde ou autre et a généralement une façade en plastique transparent qui est utilisée comme bouton-poussoir. Au dos, ils ont un adhésif ou un cintre, ils sont parfaits pour les armoires.

Ampoule LED intelligente avec éclairage RVB, réglable et multicolore. Il intègre le WiFi et fonctionne avec des assistants vocaux tels qu’Alexa et Google Home.

De table.- Ces auxiliaires sans fil ont généralement un support sur la base et sont conçus pour la table de chevet. Certains sont spécialement conçus pour les jeunes enfants, étant plus résistants et avec la possibilité d’une faible intensité.

Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs possibilités au choix, variant le prix entre l’une et l’autre pour très peu. Le plus important est de choisir ceux qui vont être bons pour nous, car un petit enfant n’aura pas besoin de la même chose que l’intérieur d’un placard.

Avantages de ce type d’éclairage

Ce type d’éclairage a conquis le cœur de nombreuses personnes en raison de ses capacités. Il a une multitude de vertus qui le rendent un type d’éclairage très économique, efficace et adéquat pour l’intérieur et l’extérieur.

En ce qui concerne sa nature économique, la faible consommation des lampes LED permet d’importantes économies d’énergie. Elles ont une durée de vie bien plus longue que les ampoules classiques et consomment très peu en plus.

Lampe LED avec différentes nuances de couleurs et niveaux de luminosité. Parfait comme lampe de bureau pour le travail ou l’étude. Il comprend une base de recharge sans fil standard compatible avec les mobiles dotés de la technologie Qi.

Cette durée de vie est également allongée par son presque aucune émission de chaleur. Comme il est conçu avec un dissipateur thermique, la surcharge est évitée. Cela les rend sûrs et faciles à manipuler.

La qualité de votre lumière est également meilleure. Produit une lumière vive et nette avec un allumage immédiat, évitant le scintillement. C’est idéal dans les endroits sombres que nous devons utiliser immédiatement, comme un tiroir ou l’entrée du sous-sol.

Beaucoup d’entre eux ont la possibilité de changer l’intensité de leur luminosité ou même leur couleur. Un simple toucher de notre main peut nous faire avoir une atmosphère différente. Cela les rend parfaits pour toutes les situations que nous décidons.

Ils sont même valables à l’extérieur, car de nombreuses lumières LED sont étanches. Dans tous les cas, ces lampes auxiliaires ont généralement un adhésif spécial afin qu’il n’y ait aucun problème lors de l’installation n’importe où.

Ils sont également très résistants. En n’ayant pas de filaments internes comme les ampoules, peut résister à des chocs qui briseraient d’autres matériaux. De plus, les auxiliaires sont généralement recouverts d’écrans ou de plastiques, ce qui rend plus difficile leur endommagement.

Son prix est vraiment abordable. Les lumières LED sans fil ne dépassent généralement pas 30 euros. Il est facile de trouver des packs de diverses lumières LED à un prix abordable pour tout le monde.

YIFACOOM, la lumière qui prendra soin des plus petits

Une bonne option pour les pièces qui n’ont pas besoin de beaucoup de lumière. Il peut être posé sur n’importe quelle surface, bien que on peut aussi l’accrocher grâce à la corde arrière qu’il a. Il dispose d’une batterie rechargeable via USB et de multiples fonctions.

On peut changer l’intensité de sa lumière entre trois possibilités, ainsi que sa couleur. Une simple touche suffira pour l’éteindre et l’allumer ou modifier ses options de luminosité. C’est une bonne alternative pour les enfants.

Il peut être obtenu pour 11,89 euros. Un prix très abordable et de multiples options en font un excellent achat.

Cette petite lumière led sans fil aidera votre tout-petit à dormir. Il peut être placé sur n’importe quelle surface lisse où l’on peut choisir l’intensité de sa lumière ainsi que sa couleur. D’un simple toucher, vous pouvez l’allumer, l’éteindre et choisir ses caractéristiques.

Cadrim, parfait pour les armoires

Cette lumière auxiliaire est petite, confortable et facile à utiliser. Il a 10 niveaux de luminosité différents et 13 couleurs au choix. Il utilise 3 piles qui dureront longtemps grâce à leur faible consommation et grâce à leur taille vous pourrez les mettre n’importe où.

Il est livré avec deux télécommandes pour que vous puissiez modifier vos options. Vous pouvez également régler une minuterie pour que la lumière s’éteigne automatiquement après 30 ou 60 minutes. Parfait s’il est dans un placard et qu’on oublie de l’éteindre.

Dans ce pack viennent 6 de ces lumières Tellement bon marché, que nous obtenons un total de 20,99 euros. C’est une véritable opportunité de remplir de lumière tous les recoins sombres de la maison.

Ce pack de 6 lumières vous aidera à éclairer les coins de votre maison qui ont besoin d’un peu plus de lumière. Il dispose de 10 niveaux de luminosité, 13 couleurs différentes et 2 modes dynamiques. Vous pouvez faire tout cela grâce à sa télécommande via Bluetooth. Vous ne dépenserez pas grand-chose puisque vous pouvez régler la lumière pour qu’elle s’éteigne au bout de 30 ou 60 minutes.

Uoging, il s’allume quand il remarque ta présence

Cette lampe d’armoire à LED est l’une des plus utiles. Ceci est dû au fait a un capteur de mouvement intégré ce qui le fera s’allumer lorsqu’il remarquera que nous approchons. Entre le fait qu’il ne s’allumera que dans cette situation et son efficacité énergétique supérieure, c’est l’une des lumières qui consomme le moins.

À l’intérieur se trouvent 160 lumières LED qui s’illumineront puissamment à un angle de 120 degrés. En outre, son dos est magnétisé, avec lequel nous pouvons le coller sans aucun type de produit sur des surfaces métalliques.

Si vous le voulez chez vous, il vous en coûtera 19,89 euros. Nous pouvons vous assurer qu’il est très apprécié et qu’il a une superbe durée de vie.

Cette lumière LED dispose de 160 ampoules différentes avec une durée de vie de plus de 50 000 heures. Vous pouvez choisir entre trois nuances de lumière différentes et vous n’aurez à appuyer sur aucun bouton car son capteur de mouvement peut détecter une personne dans un rayon de 3 mètres. Son dos est magnétique afin que vous puissiez le mettre sur n’importe quel meuble ou appareil.

DIWUJI, une fête multicolore dans votre maison ou sur le terrain

Cette lumière auxiliaire peut être parfait pour ceux qui veulent une source indirecte de brillance dans la chambre. C’est bien pour la chambre des enfants, pour qu’ils dorment bien, mais aussi pour avoir un salon aux tons calmes.

Il dispose de trois puissances lumineuses différentes et son panneau supérieur nous permettra de choisir facilement entre ses différentes couleurs. Illumine à 360 degrés, de sorte que la mise au point ne sera jamais dans une seule direction.

Vous pourrez profiter de ses ombrages aussi bien à la maison qu’à l’extérieur pour 18,98 euros. Sa poignée inférieure nous permet de le porter comme une lampe de poche et rendra vos excursions plus amusantes.

Avec un éclairage à 360 degrés, nous aurons de la lumière dans toutes les directions et elle ne sera jamais trop directe ou forte. Nous pouvons choisir entre trois températures et plusieurs couleurs grâce à son sélecteur supérieur, mais la meilleure chose est que nous pouvons l’utiliser aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison grâce à la protection dont il dispose.

Choisir une lampe LED n’est pas difficile, il y en a beaucoup sur le marché et elles se ressemblent toutes. Si nous voulons quelque chose pour les armoires, nous recommandons les versions armoires. D’un autre côté, si nous recherchons quelque chose de plus portable pour nous déplacer dans la maison, les lampes de table nous aideront en raison de leur taille.

Dans tous les cas, ils constituent une excellente option d’achat qui nous aidera à éclairer une zone sans avoir à dépenser beaucoup d’énergie, même à l’extérieur. Leur durée de vie nous fera particulièrement plaisir et nous oublierons d’acheter des piles avec tout le temps qu’elles durent.