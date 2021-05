L’amphithéâtre de l’Apple Store de Piazza Liberty se transforme en une installation d’art public

Apple Piazza Liberty à Milan, en Italie, célèbre l’exploration créative avec une nouvelle installation artistique dans l’amphithéâtre public du magasin. La morale de l’histoire, œuvre de l’artiste français Neïl Beloufa, sera exposée du 21 mai au 20 septembre.

La morale de l’histoire est organisée par Edoardo Bonaspetti⁠⁠ et présentée par la Fondazione Henraux, un groupe de promotion de l’artisanat et du patrimoine du marbre dans les arts visuels. Le travail de Beloufa attire l’attention sur les qualités tactiles du marbre et réintroduit l’art dans les espaces publics essuyés d’énergie créatrice pendant la pandémie:

Le projet, conçu pour l’espace public de l’Amphithéâtre d’Apple Piazza Liberty, à Milan, comprend quatre installations décorées de bas-reliefs multicolores et d’incrustations de marbre, représentant les chapitres d’une fable écrite par l’artiste lui-même. L’intervention, sur l’une des places du centre de Milan qui a le plus sensiblement changé d’apparence au cours des dernières années, se déroule dans un dialogue avec l’exposition personnelle de Beloufa à la Fondazione Pirelli HangarBicocca organisée par Roberta Tenconi, et aboutira à une conclusion. lors de la Milan Art Week en septembre.

À l’Apple Store, The Moral of the Story prend la forme de quatre tables en marbre avec sièges et lumières intégrés, rendant l’amphithéâtre accessible et visible de jour comme de nuit. La fondation affirme que les incrustations de marbre ont été produites avec une technologie d’usinage 3D avancée et finies à la main par des artisans qualifiés.

Pour interagir avec la fable représentée dans l’installation, les visiteurs sont encouragés à relier des événements, des histoires, des formes et des idées non chronologiques. Les chapitres de l’histoire présentés avec la voix et les illustrations d’un narrateur sont liés par des codes QR lors de l’installation.

Depuis son ouverture en 2018, Apple Piazza Liberty a cherché à réactiver une place publique au cœur de Milan, en accueillant des concerts en plein air, des projections de films et des sessions live Today at Apple avec des artistes locaux.

Suivez-nous sur Twitter pour les actualités quotidiennes de l’Apple Store.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: