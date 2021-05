Lana Del Rey annonce la sortie en juillet de son nouvel album, Blue Banisters

Lana del Rey a annoncé que son huitième album studio, Blue Banisters, sera disponible dans le monde entier le 4 juillet.

Suite à la sortie de Chemtrails Over The Country Club le mois dernier, la pop star américaine a annoncé sur Instagram qu’elle partagerait son septième album, Rock Candy Sweet le 1er juin. L’annonce est intervenue quelques jours seulement après avoir partagé Chemtrails.

Del Rey a également révélé dans son histoire Instagram que l’album Rock Candy Sweet abordera ses controverses passées – et «défiera» les accusations d’appropriation culturelle et de romantisme de la violence domestique.

Cependant, plus tôt ce mois-ci, Del Rey a taquiné quelque chose appelé «Blue Banisters», et les fans ont pensé que c’était probablement une piste de Rock Candy Sweet. Publiant sur Instagram et Twitter le 28 avril, l’auteur-compositeur-interprète a révélé que Blue Bannisters est en fait un album complet. Vous pouvez voir le Tweet qui présente la pochette ci-dessous.

Album sorti le 4 juillet

BANISTRES BLEUS pic.twitter.com/q37PDKeyy5 – Lana Del Rey (@LanaDelRey) 28 avril 2021

Del Rey est également en préparation pour un album de reprises rempli de chansons country, pour laquelle elle a dit avoir deux titres en tête.

En mars, le chanteur a déclaré: «Je suis retourné et j’ai écouté« Ride »et« Video Games »et j’ai pensé, vous savez que c’est un peu country. Je veux dire, ils ne sont certainement pas pop.

Elle a poursuivi: «Peut-être que la façon dont« Video Games »a été remasterisé, ils sont pop – mais il y a certainement quelque chose d’Americana à ce sujet. Voyons donc comment ces choses sortent – je ne vais pas avoir de guitare à pédales en acier sur chaque chose, mais c’est facile pour moi d’écrire.

Del Rey a révélé plus tard à Music Week qu’elle avait déjà deux titres en tête pour le projet country.

«Passant tellement de temps dans un cercle étroit d’amis de la musique country, j’ai pu voir une option pour un titre à partir de là», a-t-elle expliqué. «J’ai aussi un titre secondaire que j’aime bien qui résume 18 mois de ma vie.»

Ailleurs dans les nouvelles de Lana Del Rey, il a été récemment rapporté que Chemtrails Over The Country Club faisait partie des albums vinyles les plus vendus de 2021 au Royaume-Uni. Le disque s’est vendu à plus de 17 300 exemplaires sur cire, dont 16 700 exemplaires achetés la première semaine. Cela fait de Del Rey l’acte féminin avec l’album vinyle le plus vendu du siècle au Royaume-Uni.

Chemtrails Over The Country Club peut être acheté ici.