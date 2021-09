Lana Del Rey désactive tous les médias sociaux après avoir publié une vidéo sur la recherche de nouvelles « activités »

Lana Del Rey a annoncé samedi qu’elle prenait une pause dans les réseaux sociaux afin de poursuivre “différents efforts”, et a poursuivi en supprimant tous ses comptes dimanche. Elle a d’abord posté une vidéo sur ses comptes, la sous-titrant « officiellement », affirmant qu’elle voulait « garder mon cercle un peu plus proche ».

“Salut les gars, je voulais juste vous faire savoir que demain, nous allons désactiver nos comptes de réseaux sociaux, mes comptes de réseaux sociaux”, a commencé Del Rey dans le clip en noir et blanc. “Et c’est simplement parce que j’ai tellement d’autres intérêts et d’autres emplois que je fais qui nécessitent de la confidentialité et de la transparence.” Del Rey a ensuite cité son prochain album Blue Bannisters, des albums de créations orales et des livres de poésie comme des projets qui occupent son temps. “Je suis toujours présent et j’aime ce que je fais”, a expliqué Del Rey. “Et je suis absolument là pour la musique, et je me lance également dans des projets différents.”

“Et je tiens à vous remercier infiniment pour tout le soutien, et j’espère que vous aimez le disque”, a-t-elle poursuivi. “C’est une compilation de chansons plus anciennes et de quelques chansons plus récentes, certaines écrites par la famille et les amis et pour la plupart d’anciens collaborateurs, et il y en aura probablement toujours plus à venir.” L’interprète de “Summertime Sadness” a également remercié ses fans extrêmement dévoués pour leur soutien indéfectible. “Et je tiens à vous remercier du fond du cœur de continuer à me voir à travers la musique”, a-t-elle déclaré. “Il est toujours important d’être témoin, et il est également très important d’être simplement témoin par les personnes proches de vous, que vous connaissez et en qui vous avez confiance.”

“Pour le moment, je pense que je vais juste garder mon cercle un peu plus étroit et continuer à développer d’autres compétences et intérêts. Encore une fois, je suis toujours là pour faire beaucoup de disques et, en attendant, vivre ma vie. Donc, j’ai vraiment aimé partager toutes ces petites informations avec vous, et je suis vraiment bénie. Alors, merci et… je me déconnecte”, a-t-elle conclu après avoir fait clignoter un signe de paix. Compte tenu du niveau de controverse suscité par Del Rey sur les réseaux sociaux, ce n’est peut-être pas la pire idée pour elle de faire une pause.