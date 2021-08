Lana Del Rey donne des instructions pour après sa mort avec un tatouage

La chanteuse qui a sorti son septième et plus récent album studio, Chemtrails au-dessus du Country Club (2021) et prévoit de sortir son huitième album rampes bleues qui devrait sortir plus tard cette année, il a partagé le nouveau tatouage du rappeur américain Anderson .Paak dans un post Instagram, en ajoutant la courte légende : “C’est dans mon testament, mais c’est aussi dans son tatouage”.

Le texte du tatouage sur l’avant-bras du rappeur continuait : “Ce n’étaient que des démos et elles n’étaient jamais destinées à être entendues par le public.”. En suivant ces indications à la lettre et en interprétant littéralement la description de la publication de Lana Del Rey, on voit bien la position de la chanteuse et les clauses de son contrat de disque après sa mort.