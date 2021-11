Lana Del Rey établit un nouveau record pour la plupart des albums alternatifs n ° 1

Lana del ReyLe dernier album de Blue Banisters a établi un nouveau record pour l’artiste, faisant d’elle le numéro avec le plus d’albums n ° 1 sur le palmarès des albums alternatifs de Billboard.

Blue Banisters est sorti le 22 octobre et a atteint le sommet du classement des albums alternatifs hier (3 novembre) pour garantir le titre à la star. Selon Panneau d’affichage, le record a déplacé 33 000 unités d’album équivalentes au cours de sa première semaine de sortie.

Del Rey détenait auparavant ce record avec Foo Fighters et Coldplay qui, à l’époque, avaient tous cinq albums alternatifs n°1. Non seulement Blue Banisters est devenu le sixième album de la chanteuse basée à LA à figurer en tête de ce classement, mais c’était aussi son deuxième album à le faire en 2021, après celui de mars Chemtrails sur le country club.

Les albums restants à avoir contribué au nouveau titre de Del Rey incluent ses débuts en 2012 Né pour mourir, Lune de miel de 2015, son suivi de 2017 Lust For Life et l’album acclamé de 2019 Norman F______ Rockwell !, qui ont chacun passé une semaine au premier rang.

Pendant ce temps, sur le Billboard 200, Blue Banisters s’est classé n ° 8, donnant à Del Rey son huitième record dans le Top 10.

Deux jours avant l’arrivée du dernier album de la chanteuse, elle a partagé une nouvelle vidéo pour la chanson titre, qui l’a vue conduire un tracteur John Deer sur une pelouse bien entretenue. Plus tard dans la vidéo, Del Rey a rejoint des amis pour peindre une clôture et décorer des gâteaux.

Blue Banisters devait initialement sortir le 4 juillet, mais a été repoussé à octobre. Avant de désactiver ses comptes de réseaux sociaux, Del Rey a partagé une partie de l’inspiration derrière le disque.

« Je suppose que vous pourriez dire que cet album parle de ce que c’était, de ce qui s’est passé et de ce que c’est maintenant », a-t-elle écrit. « Si cela vous intéresse, retournez écouter les trois premières chansons que j’ai sorties plus tôt. Ils racontent le début. Cette chanson frappe quelque part au milieu et au moment où le disque tombe, vous entendrez où nous en sommes aujourd’hui.

