Lana Del Rey Goes Dark – Supprime tous les comptes de médias sociaux

Crédit photo : Beatriz Alvani // CC by 3.0

Lana Del Rey a publié samedi une courte vidéo annonçant qu’elle quittait les réseaux sociaux.

Ensuite, la chanteuse a suivi et supprimé ses comptes Instagram, Twitter et Facebook. « Je voulais juste vous faire savoir que demain nous allons désactiver mes comptes de réseaux sociaux. C’est simplement parce que j’ai tellement d’autres intérêts et d’autres emplois que je fais qui nécessitent de la confidentialité et de la transparence », a déclaré Del Rey dans sa dernière vidéo Instagram. La vidéo est maintenant supprimée, car le chanteur a suivi l’annonce.

Lana Del Rey a pris le temps d’assurer aux fans qu’elle était toujours attachée à la musique.

« Je suis toujours très présent et j’aime ce que je fais. Je suis absolument là pour la musique », poursuit-elle. “Je suis également en train de faire des efforts différents, et je tiens à vous remercier beaucoup pour tout le soutien, et j’espère que vous aimez le disque.”

« C’est une compilation de chansons plus anciennes et de quelques nouvelles chansons ; certains écrits par la famille et les amis et surtout d’anciens collaborateurs », dit Del Rey. “Et il y aura toujours plus à venir.” La femme de 36 ans a également remercié vivement ses fans pour leur soutien et a déclaré qu’elle avait pris la décision de supprimer les réseaux sociaux pour se concentrer sur d’autres choses.

“Je veux vous remercier du fond du cœur de continuer à me suivre à travers la musique”, poursuit-elle. “Il est toujours important d’être témoin, et il est également très important d’être simplement témoin par les personnes proches de vous que vous connaissez et en qui vous avez confiance, et pour le moment, je pense que je vais juste garder mon cercle un peu se rapprocher et continuer à développer d’autres compétences et intérêts.

Lana Del Rey comptait près de 20 millions de followers sur Instagram avant de supprimer ses comptes de réseaux sociaux.

On ne sait pas sur quels projets elle travaille, mais c’est évidemment le but. Del Rey cite son besoin d’intimité pour continuer à travailler sur ses livres de poésie et un nouvel album de créations orales. La vidéo annonçant son retrait des réseaux sociaux a été publiée en noir et blanc et a duré près de trois minutes.