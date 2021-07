Lana Del Rey, Janelle Monáe et King Gizzard se retirent brutalement de Bonnaroo

Lana Del Rey, Janelle Monáe et King Gizzard & The Lizard Wizard se sont brusquement retirés de Bonnaroo 2021, qui devrait débuter le 2 septembre.

Les supérieurs de Bonnaroo ont récemment annoncé les retraits d’artistes de premier plan, via un seul tweet. « BONNAROOVIENS ! 🌈✨ Malheureusement, Lana Del Rey, Janelle Monáe et King Gizzard & The Lizard Wizard ne pourront plus nous rejoindre sur The Farm cet automne », lit-on dans le message du festival de 19 ans.

Et bien que les responsables n’aient pas encore précisé les raisons du pivot de la programmation, ils ont confirmé que Khruangbin et Rüfüs Du Sol sont désormais prêts à divertir les participants au festival de musique du Tennessee, qui mettra en vedette les têtes d’affiche dont The Foo Fighters, Lizzo et Tame Impala. .

De même, Lana Del Rey, Janelle Monáe et King Gizzard & The Lizard Wizard n’avaient pas abordé le sujet sur les réseaux sociaux au moment de la publication de cet article. Il convient de noter ici, cependant, qu’un représentant de ce dernier acte a cité des conflits d’horaire pour expliquer le développement; le groupe de rock basé à Melbourne doit commencer une série de 10 spectacles dans son pays d’origine le mardi 14 septembre.

Selon le site Web du gouvernement australien, « les voyageurs arrivant en Australie par voie aérienne ou maritime peuvent devoir se mettre en quarantaine obligatoire approuvée par le gouvernement pendant 14 jours à compter de leur arrivée ». Des exceptions existent pour ceux qui voyagent depuis une zone verte – semblant se composer uniquement de la Nouvelle-Zélande actuellement – ​​ainsi que certaines personnes.

Il convient également de mentionner que les interprètes de Bonnaroo, comme ceux qui jouent Coachella, sont soumis à une clause de rayon.

Ladite clause interdit aux actes d’organiser des concerts dans un rayon de 300 miles de Manchester, Tennessee, pendant 60 jours avant et après Bonnaroo, selon The Tennessean – contrairement à la clause de rayon de Coachella, dont le litige a révélé qu’il couvre une période plus longue mais se termine quelques jours seulement après la conclusion du festival. .

Bien que Lana Del Rey et Janelle Monáe n’aient pas encore détaillé leurs plans de tournée pour le reste de 2021 et jusqu’en 2022, King Gizzard devrait divertir les fans à Asheville, Caroline du Nord, et Atlanta, Géorgie, en octobre, avec les deux concerts tombant dans 300 miles du site de Bonnaroo et dans les 60 jours suivant ce dernier événement.

En plus d’être en tête d’affiche de Bonnaroo, les Foo Fighters ont été en tête d’affiche le dernier jour de Lollapalooza, qui débutera dans environ trois semaines, le jeudi 29 juillet. D’autres festivals qui ont été annulés en 2020 en raison des restrictions de verrouillage de COVID-19 sont également de retour, alors que Insomniac’s Day Trip Festival a lancé la saison estivale de musique en direct le week-end du 4 juillet, et le programme de concerts 2021/2022 se remplit rapidement.