Lana Del Rey monte un tracteur et décore des gâteaux dans la vidéo ‘Blue Banisters’

Lana del Rey a publié une vidéo pour son dernier single, « Blue Banisters ». La chanson est prise de son prochain album du même nom, qui sort ce vendredi (22 octobre).

Dans le visuel bucolique, Lana conduit un tracteur John Deere sur une pelouse bien entretenue avant de rejoindre des amis pour rire sur un balcon pendant qu’ils peignent une clôture et les pieds de l’autre avec des coups de pinceau étonnamment grands. Le groupe décore des gâteaux et regarde une forêt magnifique dans ce qui semble être une vidéo entièrement heureuse avant que Lana ne regarde directement la caméra avec un regard menaçant lors de la finale du visuel.

Plus tôt ce mois-ci, Lana a partagé une vidéo alternative de son dernier single, « Arcadia ». La vidéo originale est sortie le 8 septembre.

La vidéo montre Lana brillant dans une magnifique lumière tachetée, se balançant de manière contemplative sur une balançoire. Elle regarde patiemment la caméra, comme si elle attendait qu’elle révèle un secret.

L’album a été initialement annoncé le jour même où elle a révélé le single. Le huitième disque studio très attendu fait suite au succès de son précédent album Chemtrails sur le country club, qui a été publié plus tôt cette année.

Le vinyle de l’album devrait suivre les sorties numériques le 29 octobre. La précommande de Blue Banisters est disponible dès maintenant chez les partenaires participants ainsi que sur www.lanadelrey.com.

Blue Banisters comprendra les chansons déjà publiées « Wildflower Wildfire », « Blue Banisters » et « Text Book ».

Blue Banisters était initialement prévu pour une date de sortie le 4 juillet, mais au moment où les vacances ont commencé, Lana a confirmé que la date de sortie était « TBD ». Nous savons maintenant que la date est le 22 octobre.

La chanteuse a également partagé une partie de l’inspiration derrière le nouvel album sur ses réseaux sociaux, en écrivant: « Je suppose que vous pourriez dire que cet album parle de ce que c’était, de ce qui s’est passé et de ce que c’est maintenant. Si cela vous intéresse, retournez écouter les trois premières chansons que j’ai sorties plus tôt. Ils racontent le début. Cette chanson frappe quelque part au milieu et au moment où le disque tombe, vous entendrez où nous en sommes aujourd’hui.

Précommandez les rampes bleues.