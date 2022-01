Lana Del Rey obtient une ordonnance d’interdiction temporaire contre un harceleur présumé

Lana del Rey a un harceleur présumé sur les mains – celui qui, selon elle, est venu chez elle à TROIS occasions différentes au cours du mois dernier … et maintenant un juge a ordonné une certaine protection.

La chanteuse a demandé et obtenu une ordonnance d’interdiction temporaire la semaine dernière dans le comté de LA, où elle revendique une femme du nom de Janeen Lee Stratton — qui porte apparemment aussi le surnom d' »Amérique » — l’a harcelée de manière très effrayante.

Selon des documents judiciaires obtenus par TMZ, Lana et son équipe juridique affirment que cette dame a fait exploser les associés professionnels de LDR, y compris les managers, en leur demandant de la rencontrer en personne – parce qu’elle pense qu’elle est la muse de Lana … et pas seulement cela , mais elle pense que Lana communique avec elle par le biais de chansons et/ou de rêves.

Finalement, la direction de Lana a répondu par SMS… en disant à Mme Stratton de se perdre, notant que Lana ne la connaissait PAS et ne voulait pas la rencontrer.

Cela a conduit à une réplique bizarre de Stratton, du moins selon Lana et co. — la femme aurait répondu: « Je veux faire une scène. Parce que devinez quoi?! Je ne pars pas facilement. »

Selon les documents juridiques, non seulement Stratton n’est pas parti … elle aurait atterri sur le pas de la porte de Lana ici à LA le mois dernier, traquant en quelque sorte sa résidence privée et sautant la clôture pour entrer, où elle a finalement été rencontrée par la sécurité de Lana .

Lana et ses avocats allèguent que les gardes ont trouvé Stratton qui, selon eux, a admis avoir quelques couteaux de poche sur elle, alors qu’elle leur a apparemment dit qu’elle avait parcouru des centaines de kilomètres pour avoir la chance de rencontrer la star. Bien sûr, on lui a donné la botte, mais cela ne l’a pas éloignée longtemps… dit LDR.

Lana prétend qu’elle est retournée à la propriété, pas une seule fois … mais DEUX FOIS plus juste plus tôt ce mois-ci, juste aux alentours du Nouvel An, et a été expulsée à chaque fois. Maintenant, Lana dit qu’elle craint pour sa sécurité… et qu’elle a besoin d’un champ de force ordonné par le tribunal pour garder cette personne à distance.

C’était apparemment une histoire assez convaincante pour le juge… qui a accédé à la demande de Lana pour un TRO, qui déclare que Stratton doit éviter le LDR… à la fois en personne et dans toutes les formes de communication.

Une audience pour une ordonnance d’interdiction permanente est prévue pour plus tard ce mois-ci.