Lana del Rey présente « Blue Banisters », son huitième album studio – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

La chanteuse pop Elizabeth Woolridge Grant, mieux connue sous le nom de Lana del Rey, a sorti vendredi son dernier album, intitulé « Blue Banisters ».

Après le succès de son septième opus « Chemtrails Over The Country Club », Lana del Rey a sorti un album composé de 15 chansons.

Tout sur le nouvel album de Lana del Rey

« Blue Banisters » est le huitième album du chanteur, auteur-compositeur, mannequin et producteur américain.

« Interlude- The Trio », « Black Bathing Suit », « If You Lie Down With Me », « Beautiful », « Violets for Roses », « Dealer », « Thunder », « Nectar of the Gods », « Living Legend « , » Cherry Blossom « et » Sweet Carolina « sont quelques-unes des chansons qui composent l’album.

L’album tant attendu est désormais disponible sur toutes les plateformes numériques et différents formats exclusifs peuvent être achetés.

Le matériel « Blue Banisters » comprend également « Wildflower Wildfire », « Blue Banisters », « Text Book » et « Arcadia », des morceaux déjà sortis.

Premières impressions sur l’album de Lana del Rey

Les fans de l’auteur-compositeur-interprète n’ont pas tardé à commenter le nouvel album, tout en soulignant l’émotion de chaque chanson.

« OMG Lana del Rey, tu me déchires avec ton album », « Comme je l’avais prédit, le nouvel album de Lana del Rey va me faire hurler et hurler pendant la saison du Scorpion », ont écrit des internautes.

Source : SDP